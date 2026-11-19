« Certains clients ne veulent plus payer des BMW trop chères » : le XPeng G9L est un énorme SUV de luxe chinois opportuniste aux équipements surprenants
6. Fiche technique du XPeng G9L
Les chiffres clés
|Xpeng G9l 584 PERFORMANCE ULTRA 6PL 110 KWH
|Généralités
|Date de commercialisation
|12/10/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|120 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,12 m
|Hauteur
|1,78 m
|Empattement
|3,10 m
|Volume de coffre mini
|259 L
|Volume de coffre maxi
|1 330 L
|Nombre de portes
|5
|Poids à vide
|2 760 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|695 Nm
|Puissance moteur
|584 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|553 km
|Capacité batterie
|110 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|200 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.9 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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