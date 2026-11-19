Affiché à partir de 74 990€ dans sa version propulsion de 367 chevaux, le XPeng G9L demande au minimum 79 990€ pour sa variante Performance de 585 chevaux. L’addition grimpe à 85 990€ pour la configuration à six places de notre modèle d’essai, uniquement associé à la motorisation la plus puissante.

Il ne coûte pas moins cher que ses grands rivaux électriques à sept places : le Hyundai Ioniq 9 à peine moins énorme (batteries de 100 kWh) démarre à 69 900€, avec « seulement » 218 chevaux et un niveau d’équipement moins généreux. Son cousin le Kia EV9, lui, descend jusqu’à 65 400€ avec les « petites » batteries de 76,1 kWh et à 71 400€ avec celles de 99,8 kWh et une motorisation de 204 chevaux. En rapport prix-équipement, il garde l’avantage mais on trouve des SUV électriques à sept places plus petits et nettement moins chers : un « modeste » Mercedes GLB, par exemple, s’affiche à partir de 55 600€ avec ses grosses batteries. Le gros EQS SUV de 5,12 mètres, lui, démarrait à 150 000€ mais vient de quitter le catalogue.

Notez que XPeng propose le véhicule en location longue durée à partir de 930€ par mois avec 6 000€ de loyer.

A retenir : le prix compte plus que les gadgets

Le nouveau XPeng G9L ne se montre pas plus confortable ou efficient que ses rares rivaux du genre du Hyundai Ioniq 9 N. Il possède des aides à la conduite semi-autonome moins efficaces que chez BMW pour le moment et ne parvient pas non plus à aller aussi loin que les grands modèles les plus chers des marques premium allemandes au registre de la qualité de finition dans le détail.

Mais avec un rapport prix-équipement aussi bien placé et des gadgets qui semblent captiver le grand public, ce mastodonte des routes parviendra sans doute à détourner quelques riches habitués des marques premium allemandes qui renonceront à payer 50 000€ de plus (ou 2 000€ de plus par mois) pour rouler en BMW ou en Mercedes (d’après XPeng, les 260 exemplaires du G9L prévus pour le marché français en 2026 ont tous été réservés pendant le Mondial de l’Automobile de Paris 2026). Son plus sérieux rival sera sans doute le BYD Atto 8, cet autre nouveau SUV électrique chinois à sept places qui le surclassera au registre du temps de charge. Mais le XPeng pourrait garder l’avantage sur l’efficacité de son interface logicielle et en habitabilité intérieure.

Caradisiac a aimé

Rapport prix-équipement imbattable

Habitabilité royale et ambiance à bord

Rigueur dynamique en progrès chez XPeng

Caradisiac n’a pas aimé

Portières très lourdes en mode « manuel »

Quelques détails de finition

Système de conduite assistée perfectible