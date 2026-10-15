Byd dévoile plusieurs nouveautés au Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : le Shark, ce gros pick-up hybride rechargeable, mais aussi la petite Dolphin G qu’on a déjà essayée sur Caradisiac. Et surtout l’Atto 8, un énorme SUV 100 % électrique qui inaugure une importante amélioration technologique au sein de la gamme du constructeur.

Après la Denza Z9 GT et la supercar Z présente au salon, l’Atto 8 est en effet le tout premier modèle de la marque BYD à intégrer la technologie « Flash Charging » permettant d’abaisser sensiblement le temps de charge en courant continu.

Remplaçant du gros BYD Tang

Avec ses 5,04 mètres de long, l’Atto 8 semble être la version européenne du BYD Tang L lancé sur le marché chinois l’année dernière. Chez nous, il remplace le Tang toujours proposé en stock et affiche, comme ce dernier, une finition luxueuse à bord. La planche de bord impose une tablette tactile centrale de 15,6 pouces (avec un afficheur de 10,25 pouces pour le combiné d’instrumentation). Modèle à sept places, l’Atto 8 offre 270 litres de coffre lorsque les deux sièges du rang 3 sont déployés et il y a aussi un petit frunk de 136 litres à l’avant.

Sa batterie LFP développe une capacité de 115 kWh, avec un seul moteur (arrière) de 462 chevaux en version Design RWD de base (pour 365 Nm). La variante Excellence AWD ajoute un second moteur à l’avant et porte la puissance maximale totale à 775 chevaux (pour 775 Nm de couple aussi). Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,6 secondes pour cette version ce qui, compte tenu de la puissance, n’a vraiment rien d’impressionnant. Son autonomie maximale WLTP atteint 602 km, contre 653 pour le modèle propulsion. Et on retrouve bien évidemment le 10-70 % en 5 minutes (10-97 % en 9 minutes), ce chiffre qui surpasse la concurrence (et égale les performances des derniers modèles de la marque Denza du groupe BYD).

Quel prix ?

BYD France ne communique pas encore le prix de l’Atto 8 mais sachant que le Tang sortant coûte 72 000€ (actuellement remisé à 58 235€), parions sur une addition aux environs des 75 000€.

J’aime Je n’aime pas

J’achète ou j’achète pas ?

L’Atto 8 de BYD possèdera un indéniable avantage sur ses concurrents en matière de vitesse de charge en courant continu. Cette technologie sera d’autant plus intéressantes sur les modèles plus « grand public » de BYD comme l’Atto 3, déjà disponible avec ce système en Chine (mais pas chez nous pour le moment). En revanche, il coûtera tout de même cher dans l’absolu, plus que les SUV électriques familiaux