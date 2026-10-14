Denza : la marque luxe de BYD peut-elle vraiment faire trembler Mercedes et Porsche ?

Connaissez-vous Denza ? Si ce nom ne vous dit rien, retenez-le : il s’agit de la division haut de gamme du géant chinois BYD. Déjà implantée chez nous depuis un an avec la grande berline Z9 GT, la marque passe aujourd’hui à la vitesse supérieure pour se faire une place face aux tenors allemands du secteur premium. Voici le tour d’horizon des trois modèles phares qui composent sa gamme.

Denza D9 : à l’assaut du Mercedes Classe V

Ce monospace familial de 5,25 mètres de long mise sur un confort très haut de gamme pour ses sept passagers (cuir Nappa, sièges massants, avalanche d’écrans). Proposé entre 78 500 € et 83 500 €, ce géant de près de 2,9 tonnes embarque une motorisation hybride rechargeable de 353 ch. Sa batterie de 58,5 kWh lui autorise jusqu’à 210 km en pur électrique et dispose d’une recharge ultra-rapide en courant continu.

BAO 5 : l’alternative technologique aux 4x4 traditionnels

Présenté au Mondial de Paris, ce gros SUV de 4,91 mètres adopte un style très carré façon Land Rover Defender. Taillé pour le tout-terrain avec son châssis échelle et sa suspension pilotée, il délivre une puissance cumulée de 544 ch en hybride rechargeable et propose 90 km d’autonomie électrique. Son habitacle ultra-connecté intègre quatre écrans à l’avant, dont un pour le passager. Comptez toutefois sur un poids lourd de 2 940 kg, soumis à un malus au poids conséquent en France.

Denza Z : la supercar électrique qui vise Porsche

Star du Festival de Goodwood, ce coupé (aussi décliné en cabriolet) vise directement le marché des véhicules de rêve. Avec ses trois moteurs électriques développant 1 604 chevaux (et jusqu’à 2 000 ch annoncés sur de futures variantes), elle abat le 0 à 100 km/h en 2,25 secondes. Une version « Racing » équipée d’un kit aérodynamique pousse même la vitesse de pointe à 350 km/h. La batterie de 76 kWh offre jusqu’à 409 km d’autonomie WLTP et se recharge de 10 à 97 % en 9 minutes. Côté tarifs, l’addition démarre autour de 167 400 € — le prix d’une Porsche 911 de cœur de gamme.