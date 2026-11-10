Tous les constructeurs copient le Land Rover Defender et pour se défendre, le constructeur attaque BYD en justice

Les puristes criaient au scandale lors de sa présentation officielle au salon de Francfort 2019 : après des décennies et des décennies de carrière, Land Rover venait de mettre définitivement fin à l’histoire du Defender de première génération. Le tout nouveau Defender de seconde génération abandonnait le châssis séparé et la technologie rustique de son prédécesseur pour une monocoque ultra-moderne et un confort digne des meilleurs SUV de luxe.

Mais le grand public, lui, a adoré : avec plus de 100 000 exemplaires écoulés chaque année à partir de 2023, le Land Rover Defender de seconde génération est un énorme succès. Il plaît au moins autant que le Range Rover et permet au groupe anglais Jaguar Land Rover d’engranger d’énormes bénéfices.

Copié par tous

D’une certaine façon, il a même lancé une grosse tendance stylistique de fond : ces dernières années, la plupart des marques automobiles positionnées sur le segment des SUV et autres tout-terrain ont repris la même approche stylistique : Toyota Land Cruiser, Ford Bronco, Hyundai Santa Fe… Tous ces engins arborent eux aussi une silhouette carrée et des codes assez proches.

Et l’inspiration est d’autant plus flagrante lorsqu’on observe les nouveaux SUV des marques chinoises : Geely K011, Denza Bao 5, Chery Tiggo X7… Ils sont nombreux à afficher les mêmes proportions dans l’Empire du Milieu !

Land Rover attaque BYD

Et comme le rapportent les journalistes anglais du Sunday Times, Land Rover a même décidé de porter un recours en justice contre le groupe BYD. L’objet du contentieux ? Le design du BYD Ti7, un gros SUV très carré commercialisé en Chine depuis 2025 (et proposé à l’export parfois sous le nom de « Denza B7 ».

Le constructeur britannique estime que le design de ce modèle a directement copié celui du Defender, mais pas que : une partie de sa technologie aurait aussi été développée en copiant très étroitement celle du SUV anglais. Une procédure est en cours aux Pays-Bas et elle intervient au moment où le groupe chinois prépare l’arrivée du Denza Bao 5 (appelé chez nous Denza B5), un autre SUV à la silhouette très « Land Rover Defender ».