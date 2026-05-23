Sur le circuit du Nürburgring un Defender s’amuse. Il s’agit d’un modèle encore plus exclusif que le Land Rover Defender Octa de 635 ch.

On n’arrête plus Land Rover ! Après avoir lancé le Land Rover Defender Octa l’an dernier, la marque britannique est en train de finaliser un modèle encore plus énervé que l’Octa. Si ce dernier dispose d’un V8 4.4 à hybridation légère de 635 ch, le modèle que nos chasseurs de scoop ont surpris sur le Nürburgring pourrait bien être un peu plus puissant.

Ce qui est sûr c’est que le prototype de cette nouvelle version du Defender ne passe pas inaperçu sur le circuit allemand du Massif de l’Eifel. Encore plus large, doté d’une garde au sol encore plus importante et probablement encore plus performant en tout-terrain que l’Octa, ce modèle devrait devenir le fer de lance de la gamme Defender dans quelques mois.

Carrosserie bodybuildée et pneus larges

Le prototype ne passe pas inaperçu avec ses ailes gonflées, mais aussi parce qu’il est équipé de pneus Goodyear Wrangler surdimensionnés, spécialement conçus pour les terrains accidentés. De plus, il dispose de deux prises d’air surélevées (schnorkels). Elles sont particulièrement visibles, car installées sur les montants « A » du véhicule. Ces schnorkels vont permettre de franchir des gués très profonds sans que le moteur prenne l’eau. Cela prouve que ce modèle se destine principalement à la conduite en tout-terrain et qu’il pourra passer partout sur un terrain accidenté. Pour le moment, c’est le Nürburgring que le prototype dévale à toute vitesse. Rappelons à ce sujet que l’Octa est déjà capable de rouler jusqu’à 250 km/h en pointe et passe de 0 à 100 km/h en quatre secondes seulement.

Une année 2027 chargée pour Land Rover

Avec cette nouvelle version du Defender, Land Rover cible principalement le Mercedes-AMG G63 4x4 et la marque anglaise indique qu’elle veut clairement muscler le jeu avant de passer au tout électrique. Un Defender électrique est d’ailleurs en cours de mise au point et devrait être présenté dans le courant de l’année 2027. L’année prochaine marquera également un autre événement pour le Defender puisque ce sera le lancement commercial de la version restylée (la présentation devrait avoir lieu vers la fin 2026). À cette occasion, la marque pourrait bien dévoiler ce nouveau modèle qui est en pleine séance de mise au point sur la piste du Nürburgring.