Chery Tiggo X7 : encore un nouveau SUV chinois à très gros potentiel chez nous

Si le groupe chinois Chery parvient à progresser rapidement chez nous, c’est principalement grâce aux Jaecoo 5 et 7 : les deux SUV de sa marque de « milieu de gamme » plaisent beaucoup à la clientèle européenne et française. Le géant de l’Empire du Milieu compte bien rattraper BYD et MG grâce à ses deux autres marques : Omoda à la vocation « premium », mais surtout l’enseigne Chery qui propose des véhicules moins chers que ceux de Jaecoo.

Après les Tiggo 7, 8 et 4, Chery tient peut-être d’ailleurs son modèle au plus gros potentiel : le X7, dévoilé en Chine il y a quelques heures.

Un « baroudeur » de 4,64 mètres de long

Le Chery Tiggo X7 ne ressemble pas beaucoup aux autres Tiggo. Il adopte une silhouette beaucoup plus carrée et inspirée des tout-terrain star du marché (Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser…) et mesure 4,639 mètres de long (entre les Tiggo 7 et 8).

Sa conception semble différer des autres modèles de la gamme : « le Tiggo X7 repose sur une architecture de châssis tout-terrain, associée à une fonction de régulation de vitesse en franchissement (crawl control), une garde au sol accrue et une capacité de franchissement de gué, permet au véhicule de passer d’une route goudronnée à un terrain plus exigeant. La garde au sol dépasse 200 mm et la capacité de franchissement de gué atteint 700 mm. Une vue panoramique à 540° et un diamètre de braquage de 11 mètres facilitent les manœuvres sur route étroite, au stationnement et sur terrain complexe », peut-on lire dans le communiqué.

La fiche technique indique des motorisations full hybrides et hybrides rechargeables au choix, avec deux ou quatre roues motrices. Elle indique aussi une puissance moteur de 115 kW (156 chevaux), qui semble ne pas inclure la partie électrique.

Chery ne donne pour l’instant aucune indication au sujet d’une éventuelle commercialisation en Europe mais compte tenu de son électrification et de son design, il possède théoriquement tout pour convenir à la clientèle locale. Au point de s’imposer même face aux Jaecoo ? Attendons d’en apprendre davantage à son sujet.