C’est désormais officiel : l’Union européenne vient de mettre en place les fameux quotas à l’importation sur les voitures neuves hybrides, mesure pensée pour limiter les ventes des véhicules chinois dont la progression exponentielle sur le Vieux Continent inquiète autant les marques locales que le législateur.

Ces quotas, dont l’idée rappelle un peu ceux mis en place dans les années 80 à l’encontre des marques japonaises à l’époque de leur fort développement mondial, concernent tous les pays important des voitures hybrides simples et hybrides rechargeables au sein de l’Union européenne. Dans les faits et compte tenu de la dynamique actuelle, c’est surtout la Chine qui est visée.

Moins de 200 000 hybrides chinoises jusqu’en juin prochain

Concrètement, l’Union européenne définit un nombre maximal d’importations de voitures hybrides neuves depuis la Chine, le Japon, la Turquie, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Mexique, le Maroc, la Serbie et les Etats-Unis. Les plafonds semblent avoir été définis pour laisser de la marge aux marques japonaises et coréennes mais moins aux enseignes chinoises : selon le tableau, les constructeurs de l’Empire du Milieu ne pourront pas importer plus de 191 780 voitures neuves hybrides et hybrides rechargeables entre le 1er décembre 2026 et le 18 juin 2027. A noter que les voitures à prolongateur d’autonomie thermique considérées comme des voitures électriques et non hybrides (comme les modèles EREV de la gamme Leapmotor par exemple) ne s’incluent pas dans ces quotas et restent soumises aux taxes douanières prévues pour les voitures électriques chinoises.

D’après les données collectées par l’Union européenne, on comptait déjà 302 403 voitures hybrides fabriquées en Chine (rechargeables ou pas) importées sur les marchés du Vieux Continent en 2025. Dans un contexte où les ventes de ces véhicules continuent d’augmenter, les quotas vont donc obliger théoriquement les marques chinoises à réduire leurs importations dès le mois de décembre prochain. Rien que le BYD Seal U DM-i par exemple, modèle hybride rechargeable le plus vendu d’Europe en 2025, s’est écoulé à plus de 72 000 exemplaires l’année dernière (82 912 exemplaires sur les 10 premiers mois de l’année 2026). Ces modèles hybrides sont précisément ceux qui permettent aux marques chinoises de progresser chez nous, beaucoup plus que les modèles 100 % électriques.

Dans les faits, les constructeurs automobiles chinois vont d’abord pouvoir compter sur les véhicules en stock déjà présents en Europe avant la mise en place de ces quotas et on ignore comment les différentes marques vont se répartir ensuite les parts de ce quota.

Comme l’estiment des experts cités par les Echos, les marques automobiles chinoises vont sans doute devoir s’organiser pour créer des sites au sein de l’Union européenne pour assembler leurs véhicules hybrides (au moins en kit directement sur place) et échapper aux quotas. Ce que prévoit peut-être BYD en rachetant l’usine Ineos d’Hambach en Moselle ?

Surtout, la mise en place de ces quotas devrait pousser les marques chinoises à privilégier la vente des véhicules hybrides à la plus forte rentabilité : s’ils sont limités en nombre, ils devraient moins « pousser » les ventes comme ils le font actuellement en proposant d’énormes remises sur leurs modèles hybrides citadins, compacts et familiaux. Actuellement, on trouve des réductions très importantes sur les stars du marché (BYD Seal U DM-i, MG ZS Hybrid +…) et certains d’entre eux affichent des tarifs avant remise déjà très bas (Jaecoo 5, Chery Tiggo 4…). Attendez-vous donc à voir ces remises disparaître dès le début de l’année prochaine et des véhicules hybrides chinois neufs plus chers.

Notons que pour l’instant, l’Union européenne ne dit rien sur ce qu’il se passera après le 18 juin 2026 : les mesures futures sont sans doute en discussion actuellement au sein du parlement européen.