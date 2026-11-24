On l’a déjà écrit et répété : c’est finalement avec les véhicules hybrides plutôt que les modèles 100 % électriques que les marques automobiles chinoises s’imposent vraiment sur notre marché automobile européen. Grâce à des prix beaucoup plus bas que ceux des concurrents des marques automobiles du Vieux Continent (mais aussi japonaises ou coréennes), les constructeurs chinois font un véritable carton chez nous avec leurs SUV citadins, compacts et familiaux.

Quoi de mieux que les chiffres de vente européens du mois d’octobre 2026 pour illustrer ce constat : comme le révèlent les données de Data Force publiées par les journalistes d’Automotive News, le BYD Seal U DM-i domine toujours les ventes avec 8 716 exemplaires écoulés. Il devance son petit frère l’Atto2 DM-i (7 553 ventes). Le Volkswagen Tiguan est sur la troisième marche du podium en octobre, mais plus sur l’année complète à date.

3 Chinois aux trois premières places !

Car oui, le podium des véhicules hybrides rechargeables les plus vendus de l’année en Europe sur les 10 premiers mois est composé exclusivement de SUV chinois : le Byd Seal U arrive en tête avec 82 912 exemplaires (+ 46,6 %) devant le Byd Atto 2 (58 459, + 2 900 %) et le Jaecoo 7 (53 371, + 107,7 %). Avec 47 275 exemplaires écoulés en baisse de 13,6 %, le Volkswagen Tiguan n’est plus que quatrième devant le Volvo XC60 (40 261, -19,1 %), le Mercedes GLC (33 245, + 9,8 %), le Ford Kuga (28 383, -22,3 %), le BMW X1 (28 209, -11,9 %) et le Skoda Kodiaq (26 695, + 10,2 %). On note aussi l’apparition du Geely Starray dans ce top 10, avec 25 357 exemplaires écoulés et une hausse de 36 000 %.

Il y a donc désormais quatre modèles chinois dans le top 10 des meilleures ventes de voitures hybrides rechargeables neuves en Europe, dont trois aux trois premières places. En ajoutant les ventes des modèles hybrides non rechargeables qui cartonnent aussi (MG ZS Hybrid +, EHS, Jaecoo 5 et 7…), on comprend pourquoi l’Union européenne planche sur des réponses à cet envahissement du marché des véhicules chinois électrifiés à bas prix.