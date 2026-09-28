Certes, les modèles comme la MG4 ont réalisé de jolis scores de ventes dans les mois qui ont suivi leur lancement sur le marché européen en 2022. Mais après la réaction des marques automobiles locales, qui ont baissé le prix de leurs véhicules ou adressé de belles remises, ce ne sont pas les véhicules 100% électriques qui permettent aux marques chinoises de réaliser leurs plus gros chiffres de ventes sur le Vieux Continent.

Si les constructeurs automobiles chinois parviennent à augmenter significativement leurs volumes de ventes chez nous, c’est désormais grâce à leurs modèles hybrides à bas coûts. Ceux de chez Mg (hybrides rechargeables ou non), de BYD (hybrides rechargeables) ou plus récemment de chez Chery (Jaecoo hybrides et hybrides rechargeables) qui ont littéralement inondé le marché et contribué à affaiblir Dacia. Devenu le véhicule hybride rechargeable neuf le plus vendu d’Europe en 2025, le BYD Seal U DM-i fait partie de ces modèles chinois les plus appréciés. Mais il n’est plus le premier.

Le MG ZS Hybrid+ en tête pour l’instant

Avec 124 512 unités écoulées (+32% par rapport à 2024), le Mg Zs Hybrid+ est devenu la voiture chinoise la plus vendue d’Europe en 2025. Il a ainsi devancé le BYD Seal U DM-i (72 667) et les nouveaux Jaecoo 5 et 7, ce dernier ayant même réussi à devenir la voiture neuve la plus vendue au Royaume-Uni au mois de mars 2026.

D’après les données de DataForce, ce MG ZS Hybrid+ réalise toujours de très beaux chiffres sur les 8 premiers mois de l’année 2026 : il occupe actuellement la 24ème position du marché européen neuf avec 81 316 unités écoulées, malgré une baisse de 3,1% pour rapport à l’année dernière. Toujours devant le BYD Seal U DM-i (65 934), il risque de perdre des parts de marché d’ici la fin de l’année à cause de la montée en puissance des Jaecoo, mais aussi du BYD Atto2 DM-i que l’on commence à croiser à chaque coin de rue (5 603 unités écoulées en Europe sur le dernier mois d’août pour sa montée en cadence).

En France, le MG ZS garde la cote

Chez nous en France, c’est aussi le MG ZS Hybrid+ qui a trouvé le plus de clients en 2025 (12 947 unités écoulées). Le SUV citadin « full hybride » reste en tête sur les huit premiers mois de l’année 2026 (6 749 unités) devant la MG3 (6 530), mais il voit le BYD Atto2 DM-i monter très fort avec ses 6 109 exemplaires déjà immatriculés dans le pays. Parviendra-t-il à prendre la première place d’ici la fin de l’année ?

Rappelons qu’un nouvel acteur majeur se positionne sur les marchés français et européens : la marque Chery (cousine de Jaecoo), dont les Tiggo4, 7 et 8 sont eux aussi calibrés pour gagner rapidement des parts de marché.