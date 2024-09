Plus d'infos sur le nouveau MG ZS Hybrid+

Il y a quelques jours, Mg levait le voile sur la toute nouvelle mouture du SUV ZS, disponible pour l’instant avec une version hybride dont la motorisation est identique à celle de la citadine MG3 Hybrid+.

Après avoir déjà annoncé que l’auto coûtera moins de 24 000€ en version de base, MG France donne davantage de précisions sur la composition de la gamme de ce nouveau concurrent chinois du Dacia Duster hybride. Il coûtera donc « moins de 24 000€ » dans sa finition de base « Standard » qui possède en série « le système d'infodivertissement HD de 10,25 pouces iSMART Lite avec l’application connectée, la navigation et Apple CarPlay/Android Auto, un écran conducteur déporté de 7 pouces, des capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul et l’allumage automatique des phares et des essuie-glaces mais aussi du démarrage sans clés ».

Le second niveau « Comfort », proposé à « moins de 26 000€ », ajoutera « les phares à LED, des jantes alliage de 17 pouces, un écran d’infodivertissement plus grand de 12,3 pouces, un capteur de pluie ou encore de l’accès sans clés ». Enfin, la finition « Luxury » haut de gamme à « moins de 28 000€ » complète avec les jantes alliage de 18 pouces, des vitres et lunette arrière surteintées, de la caméra 360°, de sièges en simili-cuir noir, chauffants à l’avant et à réglage électrique côté conducteur et un volant chauffant ».

Pas de malus français

MG France précise également la consommation de ce modèle développant rappelons-le 197 chevaux en puissance maximale cumulée, qui revendique 5,0 litres aux 100 km pour 113 g/km de CO2 ce qui l’exonérera donc du malus écologique français. L’engin abat par ailleurs le 0 à 100 km/h en 8,7 secondes. Rappelons que chez Dacia, le Duster Hybride démarre à 26 600€ avec 140 chevaux et un équipement de série inférieur. Mais un design plus fort, sans doute aussi.