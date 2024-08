Voici le MG ZS Hybrid+, un Chinois qui veut battre le Dacia Duster

Voilà probablement la nouveauté la plus importante du constructeur Mg en Europe. Contrairement à ses voitures électriques et comme la citadine MG3, le nouveau Zs Hybrid+ échappera aux nouvelles taxes européennes prévues pour les voitures à zéro émissions fabriquées en Chine grâce à sa version hybride. Et en sa qualité de SUV urbain, il est idéalement taillé pour se vendre en grand nombre. Attention, il possède de solides arguments pour séduire la clientèle du Dacia Duster !

Côté style, rien de très percutant. Le nouveau ZS de seconde génération opte pour un design assez consensuel. Un peu moins « banal » que l’ancien, il ne misera sans doute pas sur son physique pour plaire. Mais son physique, justement, ne fera pas non plus fuir la clientèle alors que l’ancien paraissait plus bas de gamme.

Il y a aussi de grands progrès à l’intérieur. Différent de la planche de bord de la récente MG3 Hybrid+, le mobilier paraît un peu plus inspiré que celui de l’ancien ZS. Évoquant presque celui du Lamborghini Urus avec la forme de ses buses d’aérations placées au sommet de la planche de bord, il possède un écran tactile central de 10,25 pouces sur la console centrale et un combiné d’instrumentation de 10 pouces sur la version de base et de 12,3 pouces sur la finition haute.

Un moteur puissant et connu

Basé sur la même plateforme que la citadine MG3, le nouveau ZS mesure 4,43 mètres de long et joue donc sur le terrain du Renault Symbioz (4,41 mètres) tout en surclassant largement les Peugeot 2008 (4,3 mètres) et autres Dacia Duster (4,34 mètres). Sous le capot, on retrouve le même groupe motopropulseur que celui de la MG3 Hybrid+ avec un moteur essence turbo de 1,5 litre de 102 chevaux accouplé à un moteur électrique de 136 chevaux, fournissant une puissante maximale totale de 197 chevaux. Il pourra comme sa sœur parcourir plusieurs kilomètres en mode 100% électrique, même s’il se contente d’une batterie (non rechargeable sur prise) de 1,83 kWh. Avec ses 113 g/km, il échappera bien évidemment au malus écologique français.

Moins de 24 000€

Et le prix dans tout ça ? « Moins de 24 000€ en prix de base », précise-t-on chez MG France. Sachant que le Dacia Duster hybride démarre à 26 600€ actuellement avec presque 50 chevaux de moins et un niveau d’équipement plus basique, le Chinois risque de faire un carton sur le marché français (et dans le reste de l’Europe). Serez-vous capable de craquer pour un tel modèle ?