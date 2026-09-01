Les Français n’ont jamais autant acheté autant de voitures électriques qu’au mois d’août 2026

94 351, voilà le nombre de voitures neuves particulières vendues en France sur le mois d’août 2026. C’est une augmentation de 7,4 % par rapport au même mois de l’année dernière, expliquée en partie par la présence d’un jour ouvré supplémentaire (sinon cette hausse serait de 2,3 % à nombre de jours identique).

Sur les 8 premiers mois de l’année et grâce à ce nouveau résultat, les ventes de voitures neuves progressent en France de 3 % avec 1 078 325 unités immatriculées. On reste tout de même en dessous des niveaux de 2023 et très loin de ceux de l’avant covid-19.

Dans le détail, on note une progression de 4,6 % pour le groupe Stellantis malgré les -0,3 % de Peugeot, les -15,1 % d’Opel les -26,3 % de Jeep et les -14,2 % de DS. C’est grâce aux + 5,1 % de Citroën et à la remontée de Fiat.

Le groupe Renault recule en revanche de 4,6 % à cause des -13,4 % de Dacia alors que la marque au losange stagne à + 0,3 % et qu’Alpine grimpe de 40,6 %. Toyota recule aussi de 0,9 % mais les autres groupes progressent de 17,8 %. Ce sont eux qui portent cette augmentation du marché neuf…

Record chez les électriques

La tendance du marché se poursuit et les Français continuent d’acheter de moins en moins de véhicules entièrement thermiques (seulement 14,2 % de véhicules essence sans hybridation sur les 8 mois de l’année 2026 et seulement 2,5 % de diesel). La part d’hybrides rechargeables reste aussi à 5,7 % et les modèles à hybridation légère et « full » couvrent 50 % du marché neuf.

Mais ce sont bien les véhicules 100 % électriques qui progressent le plus. En août 2026, 38 % des voitures particulières neuves ne possédaient pas de moteur thermique. Il s’agit d’un nouveau record absolu après celui de juillet (35 %), avec désormais une part de 30 % de voitures électriques sur les 8 premiers mois de l’année 2026. Le rythme des livraisons de toutes les commandes passées depuis l’intensification des aides à l’achat (et le retour du leasing social) augmente encore et on imagine que les variations inquiétantes du prix des carburants depuis le mois de février ont aussi un effet sur le comportement des consommateurs français.

A noter que le Tesla Model Y conserve la première place dans le classement des voitures électriques, juste devant la Renault 5 (29 658 exemplaires vendus sur les huit premiers mois contre 26 772).

La Peugeot 208 toujours en tête

La Peugeot 208, qui compte à la fois sur ses variantes thermiques et ses déclinaisons électriques, conserve la première place du classement avec 48 655 unités immatriculées en huit mois. Mais elle reste virtuellement dépassée par la Renault Clio qui cumule 54 210 exemplaires écoulés si l’on additionne les ventes des cinquièmes et sixièmes générations (rappelons qu’elle a changé de mouture au début de l’année).