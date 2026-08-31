Présenter voire proposer à l’essai des voitures camouflées devient une habitude pour Volkswagen, et pour cause : cela suscite la curiosité… Une opération de communication qui, à titre personnel, m’a déjà permis de prendre les volants des Tiguan et Passat SW actuels avant bien d’autres médias. Donc non, je n’ai pas surpris et encore moins subtilisé ce prototype que vous avez sous les yeux : on m’en a confié les clés pendant une heure, sous la surveillance d’un technicien de la marque.

Ce prototype, c’est celui du nouveau SUV familial électrique maison, donc le remplaçant de l’ID.4, qui délaissera d’ailleurs le chiffre pour une appellation plus classique. Hélas, j’ai signé un accord de confidentialité pour ne pas tout dévoiler d’emblée : vous ne saurez rien sur mes impressions de conduite avant ce 28 septembre ni sur sa nouvelle dénomination, même si l’on peut imaginer que le nouveau venu suivra la tendance lancée par la nouvelle ID. Polo en reprenant un patronyme bien connu, et plutôt celui d’un SUV comme le suggère la plaque d’immatriculation…

Ce qui est sûr, c’est que ce nouvel « ID. quelque chose » reposera sur la plateforme MEB+ du modèle actuel. Un (très) gros restylage donc, qui a surtout pour objectif de (re)conquérir les habitués de la marque qui ne s’étaient pas retrouvés dans les ID à chiffres. En témoignent les poignées de portes : fini, les modèles affleurants peu pratiques, notamment pour les enfants, place à du classique, facile à utiliser.

Même souci d’ergonomie à l’intérieur : le décrié système à deux basculeurs pour quatre lève-vitres est remplacé par une console traditionnelle, alors que les gros boutons reviennent pour la commande de chauffage et les touches multifonctions du volant. Ouf !

Mieux, le minibloc d’instrumentation numérique aussi peu fonctionnel qu’illisible devrait laisser place à un système plus complet comparable à celui de l’ID. Polo, avec notamment la possibilité d'afficher la navigation native du système ou des applications de smartphones bien connues, entre quelques fantaisies qui raviront les nostalgiques…

Si une nappe de tissu empêche d’imaginer le design ou les matériaux de la nouvelle planche de bord, les contre-portes dévêtues laissent espérer des revêtements plus cossus et raffinés qu’avant.

Pour le reste, on devrait retrouver les caractéristiques de l’Id.4 2026 en termes de proportions (à quelques centimètres près) tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, même si la marque nous annonce de petites améliorations en matière d’espace (le coffre du modèle actuel est déjà intéressant avec 543 dm³). Les autonomies aussi devraient progresser légèrement (566 km au mieux actuellement en cycle mixte). Ne soyez pas trop gourmands : c’est tout pour aujourd’hui. Vous en saurez davantage le 28 septembre, sachant que la présentation du modèle définitif est prévue le 9 octobre, donc juste avant le Mondial de l’Automobile de Paris qui se tiendra du 12 au 18…