Comme elle vient de le faire avec la Volkswagen ID.Polo, la marque de Wolfsburg va reprendre une appellation connue pour en baptiser un autre modèle électrique. Il s’agit du SUV Volkswagen Id.4 qui va se transformer en Volkswagen ID.Tiguan. Afin de bien marquer le coup à l’occasion du changement de nom, Volkswagen va modifier profondément son SUV.

Ce changement d’appellation va entraîner un changement de style pour le modèle qui va se rapprocher beaucoup plus de celui du modèle thermique sans pour autant lui ressembler totalement. Pour le moment, les prototypes de ce modèle étant totalement recouverts d’adhésifs, il est difficile de se faire une idée de ce à quoi le modèle de série ressemblera.

Un changement de nom pour plus de clarté

C’est dans un but de simplification et de clarification de la gamme du constructeur de Wolfsburg que celui-ci s’est décidé à donner à ses modèles électriques une appellation commune avec celle des modèles thermiques. Le préfixe ID, les différenciant et indiquant qu’ils sont dotés de motorisations 100 % électriques. C’est pourquoi à l’occasion du restylage profond de l’ID.4 celui-ci va se transformer en ID.Tiguan. Curieusement, Volkswagen n’a pas osé transformer son ID.3 en ID.Golf lors de son restylage récent, mais lui a offert une appellation légèrement différente puisqu’elle se nomme désormais Volkswagen ID.3 Neo. Il s’agit clairement de la volonté du constructeur, car celui-ci prépare une véritable ID.Golf qui arrivera plus tard et se démarquera totalement de l’ID.3 Neo.

Boutons physiques à bord et batteries LFP

Pour le modèle ID.4 qui va devenir ID.Tiguan, le restylage lui donnera une nouvelle allure avec un style plus cubique, inspiré de celui de l’actuel Volkswagen Tiguan. Mais le prototype étant recouvert en bonne partie d’adhésifs et de leurres graphiques, il est encore difficile de distinguer comment sera le nouveau modèle. On s’aperçoit aussi que les poignées affleurantes disparaissent au profit de poignées traditionnelles, la Chine voulant, en 2027, interdire les poignées affleurantes Volkswagen en tient compte dès maintenant. Ce qui se voit moins, c’est le traitement de l’habitacle qui va disposer de plus de boutons physiques. Un petit retour en arrière pour une meilleure ergonomie, ce ne sera pas plus mal. De nouvelles fonctions logicielles devraient apparaître, pour un modèle qui devrait voir sa dotation en équipement progresser. Pour la technique, on notera l’arrivée de nouvelles batteries dotée de la chimie LFP, tandis que l’architecture électrique devrait rester en 400 volts, l’architecture 800 volts étant prévue pour le nouveau ID.Tiguan qui devrait arriver en 2031. Quant à cet ID.4 restylé qui devient l’ID.Tiguan, son arrivée est prévue pour la fin d’année.