Un gros restylage en prévision pour l’un des modèles électriques de Volkswagen, le SUV Volkswagen ID.4 qui effectue des essais en Suède.

Près du cercle polaire arctique, les constructeurs essaient leurs autos dans le froid rude de cette partie du globe. C’est le cas des voitures électriques, dont le prototype du SUV Volkswagen Id.4 restylé. Cette auto encore camouflée nous dévoile cependant de bonnes indications sur le futur lifting de ce modèle qui devrait être important.

Le SUV Volkswagen ID.4 a intégré sur le marché automobile en 2020. Après six années de bons et loyaux services, ce SUV électrique a droit à un restylage de mi-carrière. Celui-ci devrait être profond et l’on peut voir sur le prototype pris en photo par nos chasseurs de scoop, que ce lifting ne concernera pas que la partie avant du modèle.

Changement d’appellation en perspective !

Avant tout, il convient de se méfier de ces prototypes camouflés, en particulier quand il s’agit de ceux de Volkswagen qui pratique l’art du camouflage avec un certain plaisir. Cependant, on aperçoit une tendance qui est celle de rendre le Volkswagen ID.4 plus proche du Volkswagen Tiguan qu’il ne l’était auparavant. On peut d’ailleurs imaginer que le Volkswagen ID.4 restylé change de nom. À l’image de celle que l’on appelait il y a encore peu de temps Volkswagen ID.2 et que la marque de Wolfsburg va finalement nommer ID.Polo, le futur Volkswagen ID.4 pourrait se nommer ID.Tiguan. Capitaliser sur des noms connus du grand public ce n’est sans doute pas si bête.

Une signature lumineuse de Tiguan pour le futur ID.4 restylé

Et la filiation avec le Tiguan se constate au niveau de la vitre de custode arrière qui change de forme en adoptant une ligne supérieure allongée. En ce qui concerne les feux arrière, on se rend très vite compte que Volkswagen a collé un adhésif représentant les feux de l’actuel ID.4, mais par transparence on arrive à découvrir la supercherie et l’on voit le même décroché qu’ont les feux du Tiguan. À l’avant, la partie qui est souvent la plus transformée lors d’un restylage, Volkswagen s’est aussi servi d’adhésifs pour les projecteurs, mais ils laissent filtrer de la lumière dans la partie supérieure, et cela confirme que les projecteurs du futur ID.Tiguan, devraient être très proches de ceux du Volkswagen Tiguan « thermique ». On découvre également que la partie arrière a été totalement repensée avec une modification du hayon. Si cette poupe reste en l’état, elle sera fort différente de ce que propose l’actuel ID.4. Reste à savoir ce qui sera modifié en ce qui concerne l’offre en équipement et si les électromoteurs et batteries vont bénéficier d’améliorations. Mais d’ici à 2027, date à laquelle ce modèle sera commercialisé, on aura sans doute le temps de découvrir d’autres secrets.