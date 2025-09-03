La future petite électrique de Volkswagen reprendra un nom bien connu

« Les modèles de la gamme 100 % électriques de la gamme ID et les modèles thermiques seront désormais proposés en parallèle ». La prochaine nomenclature de voitures électriques de la gamme du constructeur allemand reprenda donc les noms historiques. Pour son patron, Thomas Schäfer, « les noms de nos modèles sont solidement ancrés dans l’esprit des gens ». C'est peu dire puisque la Polo fête cette année ses 50 ans, la Golf les a dépassés l’année dernière et la Passat, sortie en 1973, accuse une année de plus au compteur.

Pourtant, lorsque la marque lance son offensive électrique à partir de 2019, l’idée n’est certainement pas de faire référence au passé. Les ID.3, ID.3, ID.5, ou encore ID.7 sont là pour en témoigner. Seulement, c’est souvent dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes. Il y a peu, Audi a également tenté une nouvelle nomenclature, en vain…

C’est pourquoi la marque Volkswagen fait marche arrière, la future petite berline électrique s’appellera Polo, enfin ID. Polo puisque le suffixe est préservé pour indiquer son régime alimentaire.

Un ID. Cross fin 2026

Cette ID. Polo, et sa déclinaison GTi, seront donc les vedettes du stand au Salon de Munich (du 9 au 14 septembre), mais elles resteront en tenue de camouflage. Commercialisée dans le courant de l’année prochaine, l’ID. Polo devrait être proposée à partir de 25 000 € afin de chatouiller la Renault 5, notamment.

Volkswagen dévoilera en parallèle l’ID Cross Concept, un SUV compact électrique qui s’annonce comme le pendant du T-Cross. En toute logique, la version de série devrait s’appeler ID. T-Cross, mais c’est bien un ID. Cross qui s’ajoutera au catalogue fin 2026. Il semble que des ajustements sont encore nécessaires au sein du service marketing de la marque.