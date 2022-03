Comparatif - MG Marvel R VS Volkswagen ID.4 GTX : essai transformé ?

Parmi la vague des constructeurs chinois arrivés en Europe (MG, Seres, Aiways, Lynk&Co), l’ancien blason britannique MG, désormais filiale du géant SAIC Motors, est le plus avancé. La gamme du constructeur compte déjà trois SUV chez nous, bientôt rejoint par un break 100 % électrique (une proposition encore inédite en Europe). Si l’urbain ZS et le compact EHS ont surtout eu pour but de nous familiariser avec cette marque venue de l’Empire du Milieu, le Marvel R, en revanche, dévoile d’autres ambitions. Plus costaud, servi par un design aux forts accents germaniques et accueillant dans un habitacle bien fini et doté d’un écran XXL en guise de console centrale, le chinois pourrait bien jeter un pavé dans la marre des SUV compacts 100 % électriques, il coupe d’ailleurs l’herbe sous le pied de la majorité des constructeurs généralistes, pour l’instant absent du segment.

Hormis Volkswagen, qui avec l’ID.4 proposait alors la seule option non-premium du genre. Un SUV spacieux et somme toute assez classique, et désormais disponible dans une version gentiment sportive appelée GTX. L’adjonction d’un moteur supplémentaire sur l’essieu arrière lui confère une transmission intégrale et une puissance de 299 ch. Ou presque, on y reviendra… Un morceau de choix auquel s’attaque donc aujourd’hui le Marvel R. Mais dans sa version Performance, le MG n’a pas de quoi rougir. Troisième moteur implanté sur le train avant, il dispose, dans cette déclinaison, de 288 ch et d’un amortissement typé plus sportif. Si l’affrontement apparaît, sur le papier, à la hauteur du nouveau venu, qu’en est-il en pratique ?

Aspects pratiques : qualité et ergonomie pour le MG, habitabilité pour le VW

Avec ses 4,67 m, le MG Marvel R se positionne en plein cœur du segment C des SUV. Contrairement à ses petits frères à l’allure plutôt anonyme, ce dernier se la joue grande gueule. Le coup de crayon n’est pas maladroit et ne manque aucunement de personnalité. Les feux de jours sont reliés par un bandeau lumineux (tout comme les feux arrière), le bouclier avant très ouvragé lui procure un certain charisme et la partie arrière n’est pas sans rappeler les créations Audi. Le tout est plutôt équilibré et moderne, à défaut d’être innovant. À bord, la bonne surprise se poursuit, avec un intérieur classique mais finement dessiné, plutôt bien fini et un énorme écran central (19,4 pouces, soit plus qu’à bord d’une Tesla) modernisant le tout.

En face, le Volkswagen ID.4 GTX semble plus passe-partout. Bien que cette version GTX ait musclé son jeu avec quelques habillages de carrosserie et de menus détails dans les boucliers, l’allure reste fluide, mais classique. À bord, il souffre en revanche de la comparaison avec son récent rival chinois. La qualité de fabrication n’est pas à la hauteur du blason allemand, et l’aspect plus épuré pose tout de même question pour un véhicule vendu à ce prix. Entre le tableau de bord façon scooter électrique, le « petit » écran central renfermant un système multimédia peu intuitif et l’omniprésence des plastiques durs, l’ID.4 déçoit, même dans cette version GTX et avec l’option Top Sport facturée 3 150 €.

Tout n’est pas parfait à bord du Marvel R. La résolution de la dalle numérique centrale, la qualité médiocre de la plage arrière ou encore le bruit de déverrouillage des poignées affleurant trahissent quelques contraintes économiques. Mais le bilan est plus que satisfaisant. C’est d’autant plus le cas que cette qualité perçue se double d’une excellente ergonomie, une qualité devenue rare. Bien que les boutons aient là aussi disparu, la position et l’inclinaison de l’écran centrale, l’intuitivité du système qu’il embarque, la position des commandes physiques et la logique plutôt traditionnelle de son intérieur le rendent très facile à vivre. Si l’ID.4 GTX, conserve une logique VW, certaines commandes, comme les vitres électriques ou la climatisation sont franchement horripilantes…

L’allemand reprend cependant des couleurs en ce qui concerne l’habitabilité. Si l’un comme l’autre profite de son architecture 100 % électrique pour optimiser l’espace à bord, l’allemand est celui qui profite du meilleur agencement. Pourtant plus court de 9 cm et moins large de 7 cm, l’ID.4 offre un poil plus d’espace au deuxième rang. Le chinois compense par une banquette cependant plus confortable (assise creusée, dossiers plus inclinés). Même bilan coté coffre, avec son volume pointant à 367 l, le MG Marvel R se situe dans la moyenne basse. Et cette version Performance à quatre roues motrices se voit amputée de son coffre avant. De son côté, l’ID.4 dispose d’une soute nettement plus spacieuse embarquant jusqu’à 543 l, un seuil de chargement moins haut perché, et des dossiers plus faciles à rabattre.

Note : 12,2 /20 12,3 /20 Explication des critères de notation

Équipement : aucune option chez MG

Dans cette version Performance à trois moteurs électriques (48 990 €), le MG Marvel R n’est disponible qu’en une unique finition. Et les potentiels clients ne passeront pas beaucoup de temps à configurer leur modèle car absolument tout est de série. À l’image des coréens il y a quelques années, le MG Marvel R est plutôt du genre généreux. Dès le premier niveau de finition (Confort, deux roues motrices, 180 ch, 39 990 €), le système de conduite semi-autonome, le toit vitré panoramique et ouvrant, le hayon motorisé et l’énorme écran central de 19,4 pouces sont de série. À cette dotation déjà très riche, le deuxième échelon Luxury (44 990 €) y ajoute les sièges en cuir chauffants et ventilés, la recharge par induction, la caméra 360° et les jantes de 19 pouces. Notre modèle Performance ne propose en plus qu’un système audio Bose.

En face, la comparaison est dure pour le Volkswagen qui, dans cette version GTX est affiché à 54 450 €. Et même à ce tarif, les options sont nombreuses et enfermées dans des packs. L’aide au maintien de fil et le régulateur de vitesse dont disponibles dans le Pack Assitance Plus à 3 000 € (assistant au créneau, mode de conduite semi-autonome dans les bouchons, fonction mains libres étendue, caméra 360°). Plus étonnant, le détecteur de pluie reste en option, dans le Pack Confort facturé 450 € et regroupant deux ports USB pour le deuxième rang, la climatisation tri-zone et les sièges avant chauffants. Il faudra également débourser 1 650 € pour disposer d’un système multimédia plus évolué, de l’affichage tête haute, de la recharge par induction ou encore de l’installation hi-fi Dynaudio. Enfin, même sur cette version GTX à l’esprit plus sportif, le châssis à suspension pilotée et la direction à démultiplication variable restent en option (1 300 €). Toutes cases cochées, notre ID.4 GTX frôle les 66 000 €. L’écart avec son rival du jour est peu justifié, et d’autant plus dommageable que ces équipements facturés en sus privent l’allemand du bonus maximal de 2000 € attribué aux véhicules électriques de moins de 60 000 €

Note : 14,3 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Budget : un ID.4 GTX hors de prix ?

À l’heure des comptes, c’est la douche froide pour le Volkswagen ID.4 GTX. À équipement équivalent, et bonus déduit (pour le MG uniquement donc), il est presque 20 000 € plus cher que le MG Marvel R… Reste à imaginer une décote telle pour le modèle chinois, et une revente incertaine, pour espérer une sorte de retour sur investissement sur l’ID.4. Pour pallier la méfiance du marché, le MG Marvel R propose en revanche une garantie de 7 ans (ou 150 000 km). Mais il doit composer, côté dépenses, avec des tarifs de recharge sur les stations Ionity très élevés (0,79 € la minute). De quoi rendre les trajets autoroutiers hors de prix, vue l’autonomie offerte par le chinois sur ces axes (voir page suivante). Proposant des offres de recharge via le service We Charge, le plein de jus est facturé 0,30 € la minute chez Volkswagen. Par ailleurs, la puissance de charge rapide supérieure de l’ID.4 GTX lui permet de rester moins longtemps branché. Mais avec un tel écart de prix à l’achat, la rentabilité est encore loin d’être atteinte…