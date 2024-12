La Volkswagen ID.4 GTX a-t-elle encore sa place ?

En bref

SUV électrique

À partir de 54 990 €

Pas de bonus

La griffe GTX est un peu à l’image de la carrière de l’ID.4 : décevante. Ce label imaginé par les génies du marketing était censé qualifier les modèles sportifs de la gamme électrique ID. Il va finalement disparaître et être remplacé par l’appellation GTI. La firme allemande veut abolir la frontière entre les thermiques et les électriques. « Nous reviendrons à des versions GTI et R avec les prochains produits » avait annoncé Thomas Thomas Schäfer, le patron de la marque. Le concept ID 2 GTI présenté au dernier Mondial sera d’ailleurs l’un des premiers modèles concernés.

Distancé par ses concurrents depuis son lancement en 2020, le SUV électrique familial de Volkswagen revient dans la course grâce à une amélioration technologique et surtout une baisse de prix significative sur l’ensemble de la gamme. Excepté la version « sportive » GTX testée aujourd’hui, toutes sont éligibles au bonus écologique.

Une version sans valeur ajoutée

Volkswagen a d’ailleurs profité de cette mise à jour pour introduire une intéressante version 4Motion (4 roues motrices) de 286 ch. En effet, l’Id.4 Pro 4Motion est quasiment aussi puissant, propose une autonomie mixte supérieure (535 km WLTP) et un prix de vente nettement inférieur. Ce dernier débute à 47 990 € et assorti d’une remise annoncée par Volkswagen (jusqu’à fin 2024), il bénéficie du bonus écologique de 4 000 €. Il signe quasiment l’arrêt de mort de cette version GTX, vendue 54 990 €. Toutefois dans sa catégorie, celle des SUV électriques sportifs, l'ID.4 GTX est plutôt bien placé. Il est certes moins puissant mais aussi moins cher qu'une Tesla Model Y Performance ou qu'une Kia EV6 GT.

Malgré tout, la marque conserve l’ID.4 GTX au catalogue et lui fait profiter de cette grosse mise à jour. Le SUV s’offre ainsi les services du nouveau moteur électrique (APP550) mis au point par le groupe Volkswagen en collaboration avec Bosch. Ce moteur inauguré par la Volkswagen ID.7 est doté d’un rotor avec aimant permanent plus puissant, d’un onduleur capable de délivrer des courants de phase plus élevés et d’un système de refroidissement à économie d’énergie qui fonctionne sans pompe à huile. Seul, il développe désormais 286 ch contre 204 ch auparavant (ID.4 Pro). Dans sa définition GTX, autrement dit la plus « sportive », l’ID.4 est livré en transmission intégrale, avec un moteur sur chaque essieu. L’ensemble délivre une puissance cumulée de 340 ch contre 300 ch auparavant et un couple de 550 Nm, d’où le nom de code de ce nouveau moteur.

Ce dernier facteur est décisif sur un véhicule aussi lourd à déplacer à savoir 2 261kg. En pratique cela se traduit par des accélérations musclées, et des reprises tout aussi toniques qui poussent volontiers la nuque des occupants sur l’appuie-tête. Tout passe au sol grâce à une gestion électronique bien vue et à la bonne adhérence des pneumatiques Bridgestone Turanza. Cette santé de fer, l’ID.4 la conserve même à vitesse autoroutière où le conducteur peut réinjecter une bonne dose d’adrénaline à la demande. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,4 s et la V-max a été relevée à 180 km/h.

Pour alimenter ce nouveau moteur plus performant, Volkswagen a également modifié la batterie haute tension. Si la capacité utile ne bouge pas (77 kWh) sa gestion thermique, elle, oui. Ainsi, par ces ajustements, l’ID.4 GTX voit son autonomie mixte grimper à 517 kilomètres (480 km auparavant). De quoi soutenir la comparaison avec la concurrence et notamment la Tesla Model Y ou encore le Skoda Enyaq. En matière de consommations, nous avons observé une moyenne de 20 kWh/100 km au terme de notre essai réalisé sur un parcours mixte et par des températures extérieures sous les 10°C. On peut ainsi tabler sur une autonomie réelle proche des 400 km, sans pratiquer l’éco-conduite. C’est mieux qu’auparavant mais malheureusement pas encore au niveau de sa concurrente américaine.

Puissance de recharge en hausse et préconditionnement des batteries

Ces améliorations sont complétées par un facteur très important pour les longs voyages : la recharge rapide. La puissance passe de 135 à 175 kW pour réduire encore le temps d’attente. A cela, Volkswagen a ajouté un pré-conditionnement de la batterie qui s’active automatiquement en entrant la borne dans la navigation ou manuellement via l’écran. Ce dernier vous indique le temps imparti pour que la batterie soit à température optimale pour la recharge.

Malgré ses sigles GTX et cette importante réserve de puissance, cet ID.4 n’a rien de sportif. La direction est franche et bien consistante et le châssis s’avère sûr et efficace. L’allemand reste solidement campé sur ses appuis mais l’inertie est importante en raison du poids excessif. Il faudra par exemple se montrer vigilant au freinage, ce dernier aurait d’ailleurs mérité davantage de mordant. Pour profiter d’un peu plus de dynamisme il est possible d’opter pour le châssis sport, la direction progressive et les suspensions pilotées à travers un pack (1 350 €). On s’étonne qu’à ce niveau de prix et avec ce label sport, Volkswagen ne l’inclue pas de série. La sportivité au volant de cette voiture est ici conceptuelle, en revanche le niveau de confort est bon voire très bon. Les suspensions filtrent extrêmement bien, les sièges sont larges et l’habitacle est parfaitement encapsulé, ce qui place l’allemand parmi les meilleurs voyageurs de sa catégorie sur les grands axes.

A bord, on note aussi quelques changements avec l'arrivée d'un nouvel écran de 12,9 pouces plus qualitatif. L'infotainment profite du passage au nouveau software 4.0 pour être plus réactif tandis que les curseurs tactiles à la base de l’écran pour régler la climatisation et le volume sonore sont enfin éclairés. Eclairés, certes, mais toujours aussi pénibles à utiliser. L’ID.4 est aussi un hôte de qualité affirmant sa supériorité sur le marché des SUV familiaux par un espace aux places arrière et un volume de coffre (543 litres) XXL.