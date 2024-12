La Volkswagen ID.4 GTX a-t-elle encore sa place ?

L’ID.4 GTX est vendue à 54 990 €. Une seule finition au catalogue (GTX), un seul niveau de puissance (340 ch) et un seul pack de batterie (77 kWh). Cette version haut de gamme calque sa dotation sur la version Life Max à laquelle elle ajoute a sellerie mixte avec surpiqures rouge, les sièges avant chauffants, le pédalier inox, le volant capacitif multifonction, 2 ports USB-C à l’avant, l’éclairage d’ambiance à LED, le pare-brise athermique, la climatisation bi-zones, la banquette arrière rabattable 2/3-1/3, le pack « infotainment plus » avec l'affichage tête haute à réalité augmentée, la sono Harman Kardon, la navigation et streaming audio, les jantes alliage de 20’’, les feux Matrix LED, les feux arrière LED 3D avec clignotants à défilement, etc.

Le point techno : quelques pingreries Malgré un prix de vente salé, l’ID.4 GTX conserve de nombreuses options en réserve tels que la pompe à chaleur (1 170 €), le pack « Design Plus » (1 320 €) avec toit panoramique en verre ou le pack « Sport Plus » ( 1 350 €) qui ajoute les suspensions pilotées la direction progressive ou le contrôle dynamique du châssis.