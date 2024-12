La Volkswagen ID.4 GTX a-t-elle encore sa place ?

La Volkswagen ID.4 GTX a le statut d'outsider dans la catégorie des SUV électriques sportifs et étonnement elle s'affiche à des tarifs "raisonnables". La Tesla Model Y Performance est certes plus chère (57 990 €) mais bien plus puissante (environ 500 ch). Son autonomie est proche avec 514 km (WLTP) et son niveau d'équipement est plus complet. Tout est de série sauf l'Autopilot. La Mustang Mach-E GT, offrant 4 roues motrices, 487 ch et une autonomie de 515 km voit en revanche ses tarifs s'envoler à plus de 70 000 €. Même constat pour la Kia EV6 GT, dont la puissance flirte avec les 600 ch (585 ch) et les tarifs plafonne 75 000 €.

A retenir : condamnée de l'intérieur

Malgré un bel espace à vivre, un excellent niveau de confort et une transmission intégrale, l’ID4.GTX n’offre finalement qu’une cinquantaine de chevaux plus et quelques équipements supplémentaires (pas forcément nécessaires) comparé à la version Pro 286 4Motion, moins cher, plus sobre et éligible au bonus. Sa valeur ajoutée est pratiquement nulle, sachant que son prix le prive de bonus écologique.

Caradisiac a aimé

Le confort général

Les accélérations et les reprises sportives

La puissance de recharge élevée

Le planificateur d'itinéraire efficace

Les tarifs élevés mais bien placés dans la catégorie "sportive"

Caradisiac n'a pas aimé

Le design consensuel

Le poids excessif

La consommation quelconque

Le freinage manquant de mordant

La pompe à chaleur en option