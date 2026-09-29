Exclusif : Le Chery Tiggo 4 est-il la plus grosse menace chinoise du Dacia Duster ? Notre premier essai

EN BREF Modèle le moins cher de Chery Rival des Dacia Duster et MG ZS Hybride de 224 ch (212 pour notre modèle d’essai) Environ 23 000€ (estimation)

Le grand déferlement des voitures chinoises sur le marché européen ne prend finalement pas la forme imaginée à la fin de la dernière décennie. On croise bien des modèles 100 % électriques issus de l’Empire du Milieu, mais leur part de marché reste loin des autos préférées de la clientèle locale (de chez Volkswagen, Tesla ou Renault selon les segments).

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Là où les marques locales se font déborder par les nouveaux arrivants chinois, c’est bien sur le segment des véhicules hybrides à prix serré. Avec plus de 124 000 exemplaires écoulées en 2025, le MG ZS Hybrid + devançait en Europe des références historiques comme l’Audi A3, le Peugeot 3008, le BMW X1 ou le Toyota C-HR. Dans ce même classement, le BYD Seal U DM-i du segment supérieur s’imposait comme la voiture hybride rechargeable la plus vendue du marché.

Et depuis quelques mois, les modèles du groupe Chery s’ajoutent à la fête : les Jaecoo 5 et 7, ces modèles citadins (4,38 mètres) et compacts (4,50 mètres), font littéralement fureur avec leurs mécaniques hybrides et leur look évoquant pour le grand public le style du Range Rover. Malgré une commercialisation tardive, ces modèles à l’addition déjà assez basse (à partir de 26 990€ pour le Jaecoo 5 et 29 990€ pour le Jaecoo 7) voient leurs volume augmenter de façon presque exponentielle cette année et on les croise déjà souvent sur la route.

Ces Jaecoo vont désormais côtoyer les modèles de la marque Chery du groupe éponyme, distribués depuis quelques jours chez nous par le même groupe. La différence avec Jaecoo ? Chery utilise la même technologie de base (châssis, mécaniques, électronique…) mais avec des prix encore plus bas.

Le plus petit et le moins cher des Tiggo

De Chery, vous connaissez déjà le Tiggo 7 : un SUV hybride de 4,55 mètres, cousin technique du Jaecoo 7 proposé au prix du Jaecoo 5, essayé il y a quelques jours sur Caradisiac. Mais aussi le Tiggo 8, un SUV hybride rechargeable à sept places de 4,72 mètres à 38 990€ soit 1 000€ de plus qu’un MG EHS plug-in à 5 places. Et voilà cette fois le Tiggo 4, un cousin encore plus abordable du Jaecoo 5. Long de 4,32 mètres, il s’expose ici dans son « ancienne » version : lancé cet été sur d’autres marchés de la région européenne (pays de l’Est et Royaume-Uni), notre exemplaire d’essai diffère du Tiggo 4 que vous pourrez observer au prochain Mondial de l’Automobile de Paris 2026 (et commander d’ici quelques jours).

Par rapport à notre Tiggo 4 d’essai, le modèle français possèdera une face avant légèrement différente (calandre et boucliers), une monte pneumatique spécifique et surtout, un autre moteur thermique : le 4 cylindres turbo 1,5 litre de 143 chevaux déjà présent sous le capot des Jaecoo 5 et 7, remplaçant un bloc 4 cylindres atmosphérique de 96 chevaux (avec le même moteur électrique de 204 chevaux et une puissance maximale cumulée portée à 224 chevaux en pointe contre 211 pour notre véhicule d'essai). Rappelons que le système hybride de Chery (non rechargeable sur le Tiggo 4) garde un principe de fonctionnement similaire à celui de MG et de BYD, avec un bloc thermique servant uniquement de générateur pour le moteur électrique entraînant les roues avant (sauf à allure stabilisée sur l’autoroute où le 4 cylindres se connecte directement au train). La batterie possède une capacité de 1,83 kWh.

A l’intérieur, un univers qui ne déroute pas

L’ambiance à bord de ce Tiggo 4 rappelle un peu celle de tous les récents SUV chinois de chez MG. On y trouve deux afficheurs de 12,3 pouces au lieu du petit combiné d’instrumentation et de l’énorme tablette tactile centrale du Jaecoo 5 et, ironie de la situation, une partie basse de la console centrale qui évoque davantage le style « Range Rover » que celle de son cousin à la grosse calandre et à la silhouette très anglaise. Comme dans les modèles de BYD, Chery fait l’effort d’ajouter un maximum de surfaces souples et d’équipement. Dans la finition haute de notre exemplaire d’essai, on dispose même de sièges ventilés (assez unique dans la catégorie des SUV urbains me semble-t-il).

A l’arrière, on ne manque ni d’espace aux jambes ni à la tête, mais il faut curieusement composer avec un plancher aussi haut que dans un modèle 100 % électrique. A cette position aussi, les efforts de finition (surtout au niveau de la sellerie) paraissent flatteurs et surclassent de très loin un Dacia Duster. Et avec 440 litres, le Tiggo 4 fait jeu égal avec le Roumain dans sa version hybride.

Sur la route, il faudra attendre le Tiggo 4 « français » pour juger

Nous avons pris le volant du Tiggo 4 sur les routes souvent mauvaises de la Roumanie autour de Constanta. Dépourvu d’amortissement piloté, ce SUV de 1 494 kg se montre souple et un peu mou mais reste confortable sans atteindre un niveau particulièrement impressionnant d’efficacité dynamique et de rigueur. Agréable à utiliser en milieu urbain grâce à son groupe motopropulseur fonctionnant exclusivement avec le moteur électrique sans aucun à-coup mécanique, il souffre cependant de performances moyennes au regard des 211 chevaux annoncés (224 dans la future version française) bien que suffisantes dans la vie de tous les jours. On remarque aussi un moteur thermique qui devient très sonore à pleine charge, phénomène qui sera possiblement atténué sur le modèle que les clients français pourront acheter grâce au nouveau moteur turbo (le même que le Jaecoo 5 pour rappel). Côté consommation, on relève 6,1 litres aux 100 km sur l’ordinateur de bord (chiffre non vérifié) sur un trajet routier peu propice aux économies d’énergies. Grâce au réservoir d’essence de 51 litres, l’autonomie maximale totale semble se situer ici autour des 700 kilomètres.