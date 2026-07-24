En Europe, les modèles chinois commencent à se rapprocher des meilleures ventes de voitures neuves

Depuis le début de l’année, ce sont la Dacia Sandero et la Renault Clio qui faisaient la course en tête du marché automobile européen. Si la citadine low-cost du groupe Renault reste en tête et que d’autres modèles populaires de marques françaises s’en tirent honorablement malgré une baisse de leurs ventes, le roi du marché 2023 fait son grand retour sur le podium.

D’après les chiffres de Data Force publiés par Automotive News, le podium des ventes de voitures neuves sur le marché européen sur les six premiers mois est en effet le suivant : la Dacia Sandero première avec 113 127 exemplaires écoulés (-12,5 % par rapport à la même période de 2025), le Tesla Model Y second avec 109 291 exemplaires écoulés (+ 59,8 %) et la Renault Clio troisième avec 107 887 unités (-12,7 %). La Volkswagen Golf termine au pied du podium avec 103 253 unités (-0,9 %), devant la Peugeot 208 qui revendique 99 157 voitures (-9 %).

Les Chinois dominent le marché des hybrides rechargeables

Alors que les Volkswagen T-Roc et Tiguan accusent un repli de respectivement 1,9 et 8,3 %, les nouveaux acteurs chinois profitent à fond du succès de leurs véhicules hybrides rechargeables à prix cassé. Le BYD Seal U DM-i sacré « voiture hybride rechargeable la plus vendue en 2025 » reste en tête, avec 44 616 exemplaires vendus soit une hausse de 53,8 % par rapport à l’année dernière ! Il devance son petit frère l’Atto2 DM-i bien parti pour le détrôner avec 31 547 unités écoulées dès le lancement. Et le troisième n’est autre que le Jaecoo 7 (31 075), ce SUV compact dont semble raffoler la clientèle.

Dans cette catégorie, les constructeurs européens se contentent désormais des miettes : 28 316 exemplaires pour le Volkswagen Tiguan (-10,3 %), 25 854 exemplaires pour le Volvo XC60 (-9,1 %). Ils ne peuvent plus lutter…

Le Toyota Yaris Cross en tête chez les petits SUV

A noter que Toyota prend la tête dans la catégorie des SUV urbains avec 96 592 exemplaires vendus du Yaris Cross. Il devance le Peugeot 2008 et le Ford Puma. Mais même là, les modèles chinois ne sont plus très loin : 66 757 exemplaires pour le MG ZS, par exemple.