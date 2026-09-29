Exclusif : Le Chery Tiggo 4 est-il la plus grosse menace chinoise du Dacia Duster ? Notre premier essai

Le Chery Tiggo 4 se positionne sur le segment des SUV citadins (catégorie B-SUV), qui fourmille de modèles de toutes les marques et de toutes les technologies. Sachant que les modèles des enseignes généralistes débutent plutôt au-dessus des 26 000€ en finition de base (26 800€ pour un Renault Captur de 120 chevaux, 28 600€ pour un Peugeot 2008 de 100 chevaux avant remises…), il vise plutôt les véhicules « low-cost » : le Dacia Duster, bien sûr, qui démarre à 19 990€ mais surtout à 26 900€ en version full hybride de 155 chevaux, ou encore le MG ZS Hybrid + de 195 chevaux facturé seulement 23 490€ en prix de base sans oublier le BYD Atto2 DM-i hybride rechargeable de 166 chevaux, demandant au minimum 26 990€.

Et justement, la tâche du Tiggo 4 s’annonce ardue face à ces deux nouvelles stars du marché français et européen sur le papier : il se trouve que MG propose actuellement une remise de 2 000€ abaissant le prix de base du ZS Hybrid + à 21 490€. L’Atto 2 DM-i de BYD, lui, descend à 23 840€ via une remise conséquente en ce moment.

Sachant que le Tiggo 7 coûte 3 000€ de plus que le Jaecoo 7 et qu’on devrait retrouver le même genre d’écart entre ce Tiggo 4 et le Jaecoo 5 d’après les communicants de Chery, on peut estimer le prix de base du Tiggo 4 à 24 000€ environ. Il se retrouverait ainsi légèrement plus cher que ses principaux concurrents chinois, sans posséder d’élément distinctif particulier à faire valoir de ce que nous avons pu voir. Compte tenu des modifications apportées sur la version « française », il faudra bien évidemment attendre l’essai de cette dernière pour se faire un avis plus précis sur ce fameux modèle d’entrée de gamme du groupe Chery. Mais la guerre devient intense entre les nouveaux arrivants chinois et Chery devra peut-être faire un effort supplémentaire sur le prix du Tiggo 4 s’il veut se distinguer : il ne pourra pas compter sur cette fameuse « dégaine de Range Rover » qui semble tant aider son cousin plus haut de gamme le Jaecoo 5 à plaire aux clients ! Ce qui est sûr en tout cas, c’est que la tâche du Dacia Duster n’a jamais été aussi compliquée entre la multiplication de ces concurrents chinois et la concurrence interne du Bigster.