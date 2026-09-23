Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster
Avec un tarif de départ fixé à 26 990 € et un niveau d'équipement imbattable, le nouveau Tiggo 7 débarque en France pour casser les prix. Le géant chinois Chery se place en concurrent numéro 1 de Dacia. Peut-il réussir à détrôner le champion du groupe Renault sur son terrain ?
Sommaire
Note
de la rédaction
14,4/20
En bref
SUV hybride
A partir de 26 990 €
Garantie de 7 ans
Un nouvel acteur fait son entrée sur le marché. Le géant Chery, premier exportateur chinois de voitures et propriétaire des marques Jaecoo et Omoda, débarque sous son propre nom avec la même ambition que ses compatriotes : bousculer la concurrence et casser encore plus les prix que ses petits camarades.
Est-ce possible ? Rien n’est moins sûr car au sein du groupe, Jaecoo symbolise l’aventure, Omoda le chic et la marque Chery, elle, incarne l’entrée de gamme, à la manière de Dacia chez Renault. Comme à l’heure actuelle dans l’industrie automobile, les plateformes, les motorisations et les technologies sont communes. Le design, l’équipement et le marketing se chargent de faire avaler la pilule au client.
Chery n’arrive pas la fleur au fusil, car la marque compte déjà environ 60 points de vente, d’entretien et de réparation à ce jour dans l’Hexagone et 3 modèles vendus en hybride ou hybrides rechargeables.
Le constructeur débute son offensive avec le Tiggo 7. Un SUV vendu depuis plus de 10 ans hors de nos frontières avec des coûts de production et une fiabilité déjà bien amortis. Long de 4,55 m, il se positionne exactement face au nouveau Dacia Bigster, mais il se veut encore moins cher et mieux équipé. Comptez 28 990 € pour notre version d’essai haut de gamme, « Unique », équipée d’un moteur hybride de 224 ch et assortie d’une garantie de 7 ans. L’équivalent chez Dacia se négocie au bas mot 32 000 € avec zéro marge de négociation en concession et une garantie de 3 ans. L’entrée de gamme du Tiggo 7, elle, débute à 26 990 € !
À ce prix-là, n’espérez pas un design. Le Chery reste un énième SUV chinois au dessin sans saveur, mais compte tenu du prix, il offre bien plus d’éléments de style que la concurrence, comme les jantes alliage de 18’’, les feux Full LED, les vitres surteintées, les barres de toit et du chrome sur la calandre, les entourages de vitres et les bas de portières.
À bord, la planche de bord est dominée par une impressionnante double dalle rectangulaire de 12,3 pouces. La qualité perçue séduit compte tenu du prix. Quand certaines marques emploient du tissu pour habiller à prix réduit l’intérieur de leur production, le SUV chinois, lui, utilise des plastiques moussés. Le cuir synthétique utilisé est aussi d’une étonnante qualité. Bien sûr, il y a quelques fausses notes comme certains plastiques brillants laqués, majoritairement abandonnés par les constructeurs, ou encore des inserts en carbone devenus ringards. Mais dans l’ensemble, le Tiggo 7 présente bien et soutient amplement la comparaison avec le Dacia Bigster.
La liste d’équipements, longue comme le bras, est imbattable. Le Tiggo 7 de notre essai embarque la totale : double dalle numérique, toit panoramique, sièges électriques chauffants et ventilés, climatisation bizone et système audio Sony à 8 haut-parleurs, etc.
De la place à bord et un coffre dans la moyenne
Les économies, Chery les a réalisées sur le système multimédia. L’interface se montre lente et la navigation à travers les menus est complexe. Il faudra parfois faire preuve de patience pour trouver la fonction souhaitée. Naturellement, le système est compatible Android et CarPlay sans fil.
À vivre, en revanche, le Tiggo 7 se classe parmi les bons élèves. À l’avant, les rangements foisonnent avec par exemple un vaste rangement climatisé placé sous l’accoudoir. À l’arrière, deux adultes de plus d’1,80 m voyageront à leur aise, tant l’espace aux genoux, aux épaules et à la tête est généreux. Le coffre assure un volume qui pointe à 484 litres. Pour un véhicule de ce gabarit, il se place dans la moyenne basse de la catégorie. De plus, il ne dispose pas de rangement sous plancher, occupé par la batterie. Une fois la banquette rabattue, ce dernier grimpe à 1 269 litres, c’est honorable.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,55 m
- Largeur : 1,86 m
- Hauteur : 1,69 m
- Nombre de places : NC
- Volume du coffre : 484 l / NC
- Boite de vitesse : Auto. à 1 rapport
- Carburant : Hybride essence électrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Septembre 2026
* A titre d'exemple pour la version 1.5 222 HEV UNIQUE.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
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