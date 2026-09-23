Alexandre Bataille Le 23/09/2026 à 17:00

Dans /

de la rédaction

6. La fiche technique du Chery Tiggo 7

5. Le Chery Tiggo 7 face à la concurrence

4. Chery Tiggo 7 à 26 990 € : l'alternative hybride face aux Peugeot 3008 et Dacia Bigster

3. Chery Tiggo 7 dès 26 990 € : que valent ses finitions Comfort et Unique ?

2. Chery Tiggo 7 Hybride : que vaut vraiment ce SUV à 27 000 € face aux Européens ?

1. Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

Chiffres clés *

Longueur : 4,55 m

Largeur : 1,86 m

Hauteur : 1,69 m

Nombre de places : NC

Volume du coffre : 484 l / NC Boite de vitesse : Auto. à 1 rapport

Carburant : Hybride essence électrique

Taux d'émission de CO2 : NC

Date de commercialisation du modèle : Septembre 2026

* A titre d'exemple pour la version 1.5 222 HEV UNIQUE.

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