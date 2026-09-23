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Chery Tiggo 7

Essai

Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

17  

5. Le Chery Tiggo 7 face à la concurrence

 

Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

Le Chery Tiggo 7, à partir de 224 ch et 26 990 € est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides qui comprend notamment

Le Dacia Bigster hybride, à partir de 155 ch et 29 990 €

Le Jaecoo 7 hybride, à partir de 224 ch et 29 990 €  

Le  MG EHS hybride, à partir de 224 ch et 28 490 € (hors remise)

Chery Tiggo 7 HEV Unique
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
 
Pratique
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
 
Sécurité
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
 
Note globale : 14,4 /20
Explication des critères de notation
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