Sans surprise, le Tiggo 7 reconduit la motorisation hybride présente chez Omoda et Jaecoo, composée d’un quatre-cylindres 1.5 essence de 143 ch couplé à un moteur électrique de 204 ch. Le tout offre une puissance cumulée de 224 ch.

Grâce à sa batterie de 1,83 kWh, le Tiggo démarre en silence avant que le bloc thermique ne prenne le relais en toute discrétion. Le moteur thermique agit principalement comme générateur, fournissant constamment la vigueur de l’électrique, alors que la transmission à rapport unique se porte garante d’une conduite souple et sans à-coups, idéale en milieu urbain. A ce propos, la position de conduite très haute pourra surprendre aux premiers tours de roues mais offrira aux petits gabarits une vue plongeante.

Sur voie rapide, le quatre-cylindres vient en renfort sans hausser le ton, mais sans montrer non plus ses muscles. Le ressenti de puissance est très éloigné des 224 ch annoncés par la fiche technique, mais le Tiggo fournit suffisamment de puissance pour ne pas se sentir frustré en cas de dépassement.

Cette hybridation répandue à travers tout le groupe brille par ses niveaux de consommation. En effet, nous avons observé une moyenne de 5,7 l/100 km durant notre essai réalisé sur un parcours mixte. Avec un réservoir d’une cinquantaine de litres, le SUV chinois assure ainsi à son propriétaire un rayon d’action confortable, au delà des 800 km. En matière de fiscalité aussi, cette hybridation tient la route avec une taxe CO2 contenue aux alentours des 900 € et un malus masse fixé à 930 €.

Une version Hybride rechargeable est aussi commercialisée. Elle reprend toutes les spécifités des Omoda et Jaecoo, testés récemment avec un prix de départ encore plus compétitif de 32 490 €.

La tenue de route, elle, est dans la veine de ses cousins de chez Jaecoo et Omoda. Correcte, neutre et rassurante, mais encore en dessous des productions européennes. L’amortissement est très souple, la direction est collante et le maintien en courbe pourrait être plus contenu, mais malgré tout, à 26 990 €, on lui pardonne volontiers. On apprécie sa bonne stabilité à haute vitesse, ainsi que l'insonorisation soignée due en partie à la présence d'un vitrage feuilleté de série. Le Tiggo 7 se place ainsi comme un modèle qualifié pour les voyages au long cours.

5 étoiles à l'EuroNcap

Enfin, l'impresionnante dotation d'aides à la conduite, certes intrusives mais désactivables, ainsi que les nombreux éléments de sécurité (active et passive) font du Tiggo 7 un véhicule sûr. En effet, le Chinois vendu à prix réduit peut se targuer d'avoir obtenu 5 étoiles au Crash-test EuroNcap. Son concurrent de chez Dacia, lui en a décroché seulement 3.