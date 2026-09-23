6. La fiche technique du Chery Tiggo 7
Les chiffres clés
|Chery Tiggo 7 1.5 222 HEV UNIQUE
|Généralités
|Finition
|UNIQUE
|Date de commercialisation
|01/09/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|15 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|12 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,55 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|Hauteur
|1,69 m
|Empattement
|2,67 m
|Volume de coffre mini
|484 L
|Nombre de portes
|5
|Poids à vide
|1 692 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|7 CV
|Moteur
|4 cylindres , + moteur électrique
|Cylindrée
|1 499 cm3
|Puissance
|222 ch
|Couple
|215 Nm à 2 500 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|1
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|175 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.7 s
|Volume du réservoir
|51 L
|Emissions de CO2
|129 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|450
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