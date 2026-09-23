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Chery Tiggo 7

Essai

Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

18  

6. La fiche technique du Chery Tiggo 7

 

Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

 

Les chiffres clés

Chery Tiggo 7 1.5 222 HEV UNIQUE
Généralités  
Finition UNIQUE
Date de commercialisation 01/09/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 15 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 12 mois
Dimensions  
Longueur 4,55 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,69 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 484 L
Nombre de portes 5
Poids à vide 1 692 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 222 ch
Couple 215 Nm à 2 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 175 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.7 s
Volume du réservoir 51 L
Emissions de CO2 129 g/km (wltp)
Bonus malus max 450
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