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Chery Tiggo 7

Essai

Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

17  

3. Chery Tiggo 7 dès 26 990 € : que valent ses finitions Comfort et Unique ?

 

Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

La gamme du Chery Tiggo 7 est composée de deux finitions.

La gamme débute à 26 990 € en version Comfort. Cette finition embarque comme principaux équipements de série

La version haut de gamme, « Comfort » du Chery Tiggo 7 profite de jantes de 18 pouces, de l’écran de 12,3” avec Carplay et Android Auto sans fil, de la climatisation bizone, du vitrage acoustique AV/AR, des sièges avant et volant chauffants, de la caméra de recul, d’une    sellerie en tissu, du frein à main électrique, du hayon électrique, des feux LED, des rails de toit, etc.

La finition haut de gamme « Unique », vendu 28 990 € ajoute la sono Sony avec 8HP, l’éclairage d'ambiance, la sellerie cuir synthétique, les sièges avant électriques et ventilés ou encore la caméra à 540°.

Le point techno : la vision panoramique 540° HD

Le Tiggo 7 dispose de caméras périphériques offrant une vue à 360° couplées à une vue "châssis transparent" pour repérer les obstacles directement sous les roues lors des manœuvres complexes.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 1.5 279 PHEV UNIQUE

Equipements de sécurité

  • Contrôle de traction (TCS)

  • ESP: Contrôle électronique de stabilité

  • Système de contrôle de la pression de pneus

  • ABS: Système antiblocage des roues

  • Alarme antivol du véhicule (avec mémorisation)

  • Antidémarrage électronique du moteur (avec mémorisation)

  • 7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et central)

  • TJA: assistance dans les embouteillages

  • RCW: alerte de collision AR

  • LDW: alerte de franchissement de ligne

  • LCA: assistance au changement de voie

  • IHC: gestion intelligente des feux de route

  • ICA: assistance intelligente à la conduite

  • FCW: alerte de collision frontale

  • DOW: alerte d’ouverture des portes

  • DAI: rappel de démarrage du véhicule précédent

  • CSA: assistance à la vitesse en virage

  • Points d’ancrage ISOFIX

  • Accès sans clé et démarrage par bouton-poussoir

  • Feux antibrouillard AV (LED)

  • Feux AR à LED

Equipements de confort

  • Vitres électriques AV

  • Verrouillage centralisé

  • Direction assistée

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement

  • Mémorisation de la position des rétroviseurs extérieurs

  • Eclairage de courtoisie intégré aux rétroviseurs extérieurs

  • Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique anti-éblouissement automatique

  • Frein de stationnement électrique avec fonction Auto Hold

  • Rappel de bouclage des ceintures de sécurité sur toutes les places

  • ACC: régulateur de vitesse adaptatif

  • Sièges AV ventilés

  • Réglage électrique des sièges AV dans 6 directions

  • Sièges en similicuir PU

  • Sièges AV chauffants

  • Banquette AR rabattable 40/60

  • Sièges sport intégrés

  • 4 vitres électriques à commande impulsionnelle

  • Réglage manuel du volant dans 4 directions

  • Volant chauffant

  • Système audio SONY à 8 HP

  • Climatisation automatique bizone

  • Vitrage acoustique (pare-brise AV + vitres AV)

  • Ecran tactile central de 12,3&#039;&#039;

  • Système de navigation

  • Radio (FM/RDS/DAB)

  • Connectivité Bluetooth

  • Vitres AR surteintées

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture

  • Toit panoramique

  • Barres de toit

  • Jantes en alliage 18&#039;&#039;

Autres équipements

  • Boîte de vitesses Multimode - DHT - 3 rapport

  • Caméra de châssis transparent à 540°

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

  • Radar AV

  • Radar de recul

  • TSR: reconnaissance des panneaux de signalisation

  • RCTB: freinage en cas de circulation transversale AR

  • MCB: freinage post-collision multiple

  • LDP: prévention du franchissement de ligne

  • ISA: adaptation intelligente de la vitesse

  • IES: centrage intelligent dans la voie

  • ELK: maintien d’urgence dans la voie

  • DMS: système de surveillance du conducteur

  • BSD: détection des angles morts

  • Eclairage de miroir de courtoisie AV

  • Eclairage de lecture aux 2ième rang

  • Dégivrage automatique du pare-brise

  • Essuie-glaces automatiques

  • Hayon électrique

  • Eclairage d’ambiance multicolore

  • Chargeur sans fil 50 W

  • Aérateurs de ventilation supplémentaires

  • Intérieur noir

  • Sélection du mode de conduite

  • Amortisseurs hydrauliques doubles

  • Combiné d’instruments numérique de 12,3&#039;&#039;

  • Prise 12V à l’AV

  • 3 ports USB

  • Reconnaissance vocale et commande hors ligne

  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Essuie-glace AR dissimulé

  • Phares automatiques

  • Phares entièrement à LED

Options disponibles

  • Peinture bi-ton blanc avec Toit noir

     : 

    900 €

  • Peinture Gris-Tech

     : 

    600 €

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