3. Chery Tiggo 7 dès 26 990 € : que valent ses finitions Comfort et Unique ?
La gamme du Chery Tiggo 7 est composée de deux finitions.
La gamme débute à 26 990 € en version Comfort. Cette finition embarque comme principaux équipements de série
La version haut de gamme, « Comfort » du Chery Tiggo 7 profite de jantes de 18 pouces, de l’écran de 12,3” avec Carplay et Android Auto sans fil, de la climatisation bizone, du vitrage acoustique AV/AR, des sièges avant et volant chauffants, de la caméra de recul, d’une sellerie en tissu, du frein à main électrique, du hayon électrique, des feux LED, des rails de toit, etc.
La finition haut de gamme « Unique », vendu 28 990 € ajoute la sono Sony avec 8HP, l’éclairage d'ambiance, la sellerie cuir synthétique, les sièges avant électriques et ventilés ou encore la caméra à 540°.
Le point techno : la vision panoramique 540° HD
Le Tiggo 7 dispose de caméras périphériques offrant une vue à 360° couplées à une vue "châssis transparent" pour repérer les obstacles directement sous les roues lors des manœuvres complexes.
Equipements et options
Version : 1.5 279 PHEV UNIQUE
Equipements de sécurité
Contrôle de traction (TCS)
ESP: Contrôle électronique de stabilité
Système de contrôle de la pression de pneus
ABS: Système antiblocage des roues
Alarme antivol du véhicule (avec mémorisation)
Antidémarrage électronique du moteur (avec mémorisation)
7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et central)
TJA: assistance dans les embouteillages
RCW: alerte de collision AR
LDW: alerte de franchissement de ligne
LCA: assistance au changement de voie
IHC: gestion intelligente des feux de route
ICA: assistance intelligente à la conduite
FCW: alerte de collision frontale
DOW: alerte d’ouverture des portes
DAI: rappel de démarrage du véhicule précédent
CSA: assistance à la vitesse en virage
Points d’ancrage ISOFIX
Accès sans clé et démarrage par bouton-poussoir
Feux antibrouillard AV (LED)
Feux AR à LED
Equipements de confort
Vitres électriques AV
Verrouillage centralisé
Direction assistée
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
Mémorisation de la position des rétroviseurs extérieurs
Eclairage de courtoisie intégré aux rétroviseurs extérieurs
Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs
Rétroviseur intérieur électrochromatique anti-éblouissement automatique
Frein de stationnement électrique avec fonction Auto Hold
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité sur toutes les places
ACC: régulateur de vitesse adaptatif
Sièges AV ventilés
Réglage électrique des sièges AV dans 6 directions
Sièges en similicuir PU
Sièges AV chauffants
Banquette AR rabattable 40/60
Sièges sport intégrés
4 vitres électriques à commande impulsionnelle
Réglage manuel du volant dans 4 directions
Volant chauffant
Système audio SONY à 8 HP
Climatisation automatique bizone
Vitrage acoustique (pare-brise AV + vitres AV)
Ecran tactile central de 12,3''
Système de navigation
Radio (FM/RDS/DAB)
Connectivité Bluetooth
Vitres AR surteintées
Esthétique / Carrosserie
Peinture
Toit panoramique
Barres de toit
Jantes en alliage 18''
Autres équipements
Boîte de vitesses Multimode - DHT - 3 rapport
Caméra de châssis transparent à 540°
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Radar AV
Radar de recul
TSR: reconnaissance des panneaux de signalisation
RCTB: freinage en cas de circulation transversale AR
MCB: freinage post-collision multiple
LDP: prévention du franchissement de ligne
ISA: adaptation intelligente de la vitesse
IES: centrage intelligent dans la voie
ELK: maintien d’urgence dans la voie
DMS: système de surveillance du conducteur
BSD: détection des angles morts
Eclairage de miroir de courtoisie AV
Eclairage de lecture aux 2ième rang
Dégivrage automatique du pare-brise
Essuie-glaces automatiques
Hayon électrique
Eclairage d’ambiance multicolore
Chargeur sans fil 50 W
Aérateurs de ventilation supplémentaires
Intérieur noir
Sélection du mode de conduite
Amortisseurs hydrauliques doubles
Combiné d’instruments numérique de 12,3''
Prise 12V à l’AV
3 ports USB
Reconnaissance vocale et commande hors ligne
Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Essuie-glace AR dissimulé
Phares automatiques
Phares entièrement à LED
Options disponibles
-
Peinture bi-ton blanc avec Toit noir:
900 €
-
Peinture Gris-Tech:
600 €
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