La gamme du Chery Tiggo 7 est composée de deux finitions.

La gamme débute à 26 990 € en version Comfort. Cette finition embarque comme principaux équipements de série

La version haut de gamme, « Comfort » du Chery Tiggo 7 profite de jantes de 18 pouces, de l’écran de 12,3” avec Carplay et Android Auto sans fil, de la climatisation bizone, du vitrage acoustique AV/AR, des sièges avant et volant chauffants, de la caméra de recul, d’une sellerie en tissu, du frein à main électrique, du hayon électrique, des feux LED, des rails de toit, etc.

La finition haut de gamme « Unique », vendu 28 990 € ajoute la sono Sony avec 8HP, l’éclairage d'ambiance, la sellerie cuir synthétique, les sièges avant électriques et ventilés ou encore la caméra à 540°.

Le point techno : la vision panoramique 540° HD Le Tiggo 7 dispose de caméras périphériques offrant une vue à 360° couplées à une vue "châssis transparent" pour repérer les obstacles directement sous les roues lors des manœuvres complexes.