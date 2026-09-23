La gamme du Chery Tiggo 7 débute à 26 990 €. Le Chinois se place comme l’un des plus agressifs sur le marché des SUV compacts hybrides. Ses principaux concurrents sont aussi chinois, la Jaecoo 7 et MG EHS. Ils sont équipés de la même motorisation. Seul le style et l’équipement diffère. Le Dacia Bigster Hybrid 155 aussi, bien établi en France, est aussi secouer par le nouveau Tiggo 7. Face aux ténors européens comme le Peugeot 3008, le Renault Austral ou le Volkswagen Tiguan, l’écart de prix est encore plus significatif et peut atteindre 15 000 € !

A retenir : défiant toute concurrence

Pour les familles à la recherche d’un SUV rationnel, pratique vendu à un prix défiant toute concurrence l’on recommandait autrefois Dacia. Désormais la Chine et notamment le groupe Chery propose des SUV aboutis à prix canon. C’est le cas du Tiggo 7. Ce SUV n’est pas le plus doué de sa catégorie mais ses prestations sont dans l’ensemble correctes et notamment son hybridation autorisant des consommations basses. Reste à connaître son niveau de fiabilité et la qualité de l’après-vente. Mais il est encore trop tôt.

Caradisiac a aimé

L'excellent rapport prix/équipements

Les tarifs imbattables

La faible consommation et l'agrément de l'hybidation

L'espace à bord

Le bon niveau de sécurité

La qualité de présentation

Caradisiac n'a pas aimé

Le coffre décevant

La tenue de route moins rigoureuse que la concurrence