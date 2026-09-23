4. Chery Tiggo 7 à 26 990 € : l'alternative hybride face aux Peugeot 3008 et Dacia Bigster
La gamme du Chery Tiggo 7 débute à 26 990 €. Le Chinois se place comme l’un des plus agressifs sur le marché des SUV compacts hybrides. Ses principaux concurrents sont aussi chinois, la Jaecoo 7 et MG EHS. Ils sont équipés de la même motorisation. Seul le style et l’équipement diffère. Le Dacia Bigster Hybrid 155 aussi, bien établi en France, est aussi secouer par le nouveau Tiggo 7. Face aux ténors européens comme le Peugeot 3008, le Renault Austral ou le Volkswagen Tiguan, l’écart de prix est encore plus significatif et peut atteindre 15 000 € !
A retenir : défiant toute concurrence
Pour les familles à la recherche d’un SUV rationnel, pratique vendu à un prix défiant toute concurrence l’on recommandait autrefois Dacia. Désormais la Chine et notamment le groupe Chery propose des SUV aboutis à prix canon. C’est le cas du Tiggo 7. Ce SUV n’est pas le plus doué de sa catégorie mais ses prestations sont dans l’ensemble correctes et notamment son hybridation autorisant des consommations basses. Reste à connaître son niveau de fiabilité et la qualité de l’après-vente. Mais il est encore trop tôt.
Caradisiac a aimé
- L'excellent rapport prix/équipements
- Les tarifs imbattables
- La faible consommation et l'agrément de l'hybidation
- L'espace à bord
- Le bon niveau de sécurité
- La qualité de présentation
Caradisiac n'a pas aimé
- Le coffre décevant
- La tenue de route moins rigoureuse que la concurrence
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.5 222 HEV COMFORT
|129 (wltp)
|26 990 €
|€
|1.5 222 HEV UNIQUE
|129 (wltp)
|28 990 €
|€
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