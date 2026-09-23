Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Chery Tiggo 7

Essai

Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

17  

4. Chery Tiggo 7 à 26 990 € : l'alternative hybride face aux Peugeot 3008 et Dacia Bigster

 

Chery Tiggo 7, le cauchemar du Dacia Bigster

La gamme du Chery Tiggo 7 débute à 26 990 €. Le Chinois se place comme l’un des plus agressifs sur le marché des SUV compacts hybrides. Ses principaux concurrents sont aussi chinois, la Jaecoo 7 et MG EHS. Ils sont équipés de la même motorisation. Seul le style et l’équipement diffère. Le Dacia Bigster Hybrid 155 aussi, bien établi en France, est aussi secouer par le nouveau Tiggo 7. Face aux ténors européens comme le Peugeot 3008, le Renault Austral ou le Volkswagen Tiguan, l’écart de prix est encore plus significatif et peut atteindre 15 000 € !

A retenir : défiant toute concurrence

Pour les familles à la recherche d’un SUV rationnel, pratique vendu à un prix défiant toute concurrence l’on recommandait autrefois Dacia. Désormais la Chine et notamment le groupe Chery propose des SUV aboutis à prix canon. C’est le cas du Tiggo 7. Ce SUV n’est pas le plus doué de sa catégorie mais ses prestations sont dans l’ensemble correctes et notamment son hybridation autorisant des consommations basses. Reste à connaître son niveau de fiabilité et la qualité de l’après-vente. Mais il est encore trop tôt.

Caradisiac a aimé

  • L'excellent rapport prix/équipements
  • Les tarifs imbattables
  • La faible consommation et l'agrément de l'hybidation
  • L'espace à bord
  • Le bon niveau de sécurité
  • La qualité de présentation

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le coffre décevant
  • La tenue de route moins rigoureuse que la concurrence

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
1.5 222 HEV COMFORT 129 (wltp) 26 990 €  €
1.5 222 HEV UNIQUE 129 (wltp) 28 990 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (132)

Voir tout

Sommaire

17  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 7

SPONSORISE

Essais Chery Tiggo 7

Voir tous les essais Chery Tiggo 7

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Chery Tiggo 7

Voir toute l'actu Chery Tiggo 7