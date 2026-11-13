L’Omoda 5, un SUV chinois qui risquait d’arracher ses deux roues arrière à tout moment !

L’Omoda 5 prépare son arrivée en France. Le SUV de la marque « premium » du groupe Chery, cousin technique des Chery Tiggo 4 et autres Jaecoo 5, existait depuis 2021 en Chine. Il arrive enfin sur notre marché avec un groupe motopropulseur « full hybride » de 224 chevaux et un tarif de base fixé à 30 990€ (à comparer aux 25 990€ du Jaecoo 5 moins « haut de gamme »).

Ailleurs dans le monde, ce SUV compact a connu des actualités assez étranges avec plusieurs campagnes de rappel. Rien d’extraordinaire à première vue, ce genre de procédure restant assez courante dans l’industrie automobile. Mais dans le cas précis, le motif du rappel l’est !

Un train arrière qui s’arrache en plein roulage

Comme le rapportent les journalistes de Car Expert, le problème concerne tout le train arrière du SUV. Dans plusieurs incidents survenus notamment en Malaisie, l’essieu arrière du véhicule s’est littéralement arraché en plein roulage laissant l’auto continuer sa route avec seulement les roues avant !

Le problème concerne plus précisément les exemplaires utilisant un essieu arrière à barre de torsion et non pas ceux disposant d’un essieu arrière multibras. Il a entraîné une procédure de rappel en Chine et en Australie, concernant des exemplaires construits entre le début de l’été 2022 et la fin de l’année 2023. Sachant que le modèle débarque tout juste sur notre marché (de même que son cousin le Chery Tiggo 4), les consommateurs français ne seront pas concernés par ce souci et cette procédure de rappel.