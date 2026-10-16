Si la gamme Jaecoo ne se compose pour l’instant que de deux modèles, celle d’Omoda n’en finit pas de se développer. Le constructeur chinois a commencé par les « gros » modèles à savoir le haut de gamme, le 9, un grand SUV hybride rechargeable de 4,82 mètres de long, spacieux avec 660 litres dans le coffre, et luxueux avec un habitacle tiré à quatre épingles, et doté d’un double écran incurvé de 24,6 pouces.

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La mécanique reprend le bloc 1.5 turbo essence mais il est associé à trois moteurs électriques et à une batterie de 34,5 kWh. De quoi parcourir près de 145 km en électrique. Le tout pour un prix canon de 50 000 €.

Puis il y a eu le 7, toujours disponible en hybride rechargeable. Long de 4,66 m, il est animé par un moteur de 279 chevaux en puissance maximale cumulée (via un 4 cylindres 1,5 litre turbo de 143 chevaux et un moteur électrique) et possède des batteries d’une capacité de 18,4 kWh. Son autonomie maximale WLTP en mode 100 % électrique ? 90 kilomètres. Les prix sont toujours aussi agressifs puisqu’ils débutent à partir de 38 990 €.

Et bien évidemment, il y a les nouveautés de ce Mondial, qui sont encore plus accessibles. Il s’agit tout d’abord de l’Omoda 4, qui a de fortes chances de représenter le best-seller de la marque. C’est un SUV compact long de 4,42 m, disposant d’un coffre de 402 litres. À l’intérieur, une instrumentation de 8,9 pouces, un écran multimédia de 13,2 pouces clairement orienté vers le divertissement comme en attestent les 20 jeux embarqués, la manette dédiée, le système karaoké et l’éclairage d’ambiance. Il sera disponible à son lancement uniquement en hybride avec un moteur de 224 ch. Vendu début 2027, les tarifs de cet Omoda 4 ne sont pas encore connus.

Enfin, le quatrième larron sera l’Omoda 5, un autre SUV mesurant 4,54 m, qui existe à l’étranger depuis 2022, mais qui débarque en France dans sa version restylée. Revu sur le plan esthétique, il bénéficie d’une instrumentation de 8,9 pouces et un écran multimédia de 15,6 pouces mais également un équipement très riche comprenant les sièges chauffants, massants et ventilés, le toit panoramique, la caméra panoramique, le système audio Sony, etc. Petite déception pour le volume de chargement avec 372 litres. Sous le capot, on retrouve le même moteur que sur le « 4 » à savoir l’hybride de 224 ch. Les commandes viennent de débuter et les prix débutent à partir de 30 990 €.

Pas trop de stress au niveau du réseau puisque la marque approche actuellement les 130 points de ventes et même 200 l’an prochain. Pour la garantie, c’est du sérieux aussi avec 7 ans ou 150 000 km pour tous les véhicules et 8 ans ou 160 000 km pour la batterie des modèles électriques.