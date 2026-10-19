Pas évident d’interroger les visiteurs du Mondial de l'Auto au sujet d’une marque qu’ils découvrent à peine. D’ailleurs, beaucoup ne se risquent pas à donner un avis trop hâtif sur ce nouveau groupe automobile chinois GAC et sa gamme de voitures électriques Aion. Heureusement, certains sont très inspirés, et même des enfants ! D’une manière générale, le SUV V ou la berline UT séduisent par leur esthétique, jugée moderne et qualitative. L’un des visiteurs relève même l’impressionnante qualité perçue à l’intérieur du modèle familial (alors qu’il roule en Mercedes !) notamment au niveau des contre-portes et des finitions.

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Par ailleurs, beaucoup trouvent les propositions de la marque alléchantes, avec notamment des technologies modernes, des capacités de batteries intéressantes, le tout à prix serrés, même si l’on peut s’interroger sur l’image de marque et donc, la valeur résiduelle après quelques années d’utilisation. Si certains conservent un attachement à leurs habitudes, d’autres n’ont aucun frein à l’idée de passer sous pavillon chinois dès lors que le véhicule répond à leurs besoins de déplacement et à leur budget.