Mondial de l'Auto 2026 : votre avis sur la nouvelle marque chinoise GAC
Les nouvelles marques chinoises suscitent de nombreuses interrogations au Mondial de l'Auto 2026, et en particulier le groupe GAC et sa firme de voitures électriques Aion, au rapport prix/prestations ultra-compétitif. On est donc venus recueillir vos premières impressions.
Pas évident d’interroger les visiteurs du Mondial de l'Auto au sujet d’une marque qu’ils découvrent à peine. D’ailleurs, beaucoup ne se risquent pas à donner un avis trop hâtif sur ce nouveau groupe automobile chinois GAC et sa gamme de voitures électriques Aion. Heureusement, certains sont très inspirés, et même des enfants ! D’une manière générale, le SUV V ou la berline UT séduisent par leur esthétique, jugée moderne et qualitative. L’un des visiteurs relève même l’impressionnante qualité perçue à l’intérieur du modèle familial (alors qu’il roule en Mercedes !) notamment au niveau des contre-portes et des finitions.
Par ailleurs, beaucoup trouvent les propositions de la marque alléchantes, avec notamment des technologies modernes, des capacités de batteries intéressantes, le tout à prix serrés, même si l’on peut s’interroger sur l’image de marque et donc, la valeur résiduelle après quelques années d’utilisation. Si certains conservent un attachement à leurs habitudes, d’autres n’ont aucun frein à l’idée de passer sous pavillon chinois dès lors que le véhicule répond à leurs besoins de déplacement et à leur budget.
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