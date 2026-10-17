Ce groupe automobile est littéralement assailli par le public du Mondial de l'Auto. Pas seulement parce qu’il figure dans l’un des halls les plus proches de l’entrée, mais aussi et surtout parce qu’il avance des rapports prix prestations affichés paraissent ultra-compétitifs. Et cela malgré une certaine anonymité. Mais Gac, pour Guangzhou Automobile Group, ne débute pas. Fondée en 1997, cette firme est partenaire notamment de Toyota et Honda depuis 20 ans. Un gage de sérieux pour cette firme qui envisage 50 points de vente début 2027, et le double d'ici un an.

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Contrairement à BYD, Geely et Chery qui sont des groupes privés, elle est, à l’image de SAIC (possesseur de MG), une entreprise publique, propriété du gouvernement municipal et provincial de Canton (Guangzhou). De quoi obtenir un soutien financier conséquent. Comme Volkswagen, le groupe produit des voitures sous son nom, dont le GS7 ici présent : un grand SUV de 4,73 m de long à motorisation hybride rechargeable (PHEV), disponible en version propulsion de 386 ch à batterie 21,3 kWh, ou 4x4 de 500 ch à accumulateur de 36,3 kWh.

Comptez ainsi une centaine de kilomètres en électrique pour la première, et même 150 km pour la seconde. Le traitement se veut high-tech et luxueux avec un écran central de 15,6 pouces, l’affichage tête haute, une sellerie en cuir Nappa, des sièges massants, des portes à fermeture assistée électriquement, et un système audio à 22 haut-parleurs. Si les tarifs ne sont pas encore annoncés, on peut imaginer un ticket d’entrée entre 45 000 et 50 000 €.

Un assemblage en Autriche…

Outre ses propres modèles, G.A.C. commercialisera donc des Aion 100 % électriques. Mais contrairement à la plupart de ses compatriotes, la marque a choisi une production en Europe, plus précisément à Graz en Autriche, dans l’usine de l’équipementier local Magna Steyr.

Objectif de ce partenariat : réduire les droits de douane pour garantir des tarifs agressifs. En l’occurrence 26 990 € minimum pour la berline compacte UT de 4,27 m d’un bout à l’autre (bientôt à l’essai), forte de 204 ch et d’une batterie LFP de 60 kWh utiles, et 35 990 € pour ce SUV compact V de 4,60 m de long déjà essayée par nos soins, pas plus puissant mais riche d’une pile de 75 kWh nets, à chimie identique.

Ouch ! Les constructeurs du Vieux Continent transpirent déjà. Heureusement pour eux, la production ne comprenant pas la fabrication mais uniquement l’assemblage de pièces venues de l’autre bout du monde, impossible pour ces autos d’obtenir l’éco-score et donc, les maxiprimes CEE prévues par le gouvernement français.

Cela posé, difficile de lutter… Même en déduisant le coup de pouce de 3 600 €, un Peugeot 3008 aux prestations équivalentes (puissance, pile) réclame au moins 41 490 €, soit 5 500 € de plus. Le Citroën ë-C5 Aircross, son cousin technique environ 4 000 € moins cher, s’approche de la proposition chinoise avec un coût d’acquisition très proche une fois le bonus éco-score déduit (37 390 €). Sauf que l’Aion V est garanti 8 ans ou 160 000 km (200 000 km pour la batterie), et d’office bien doté avec, tenez-vous bien, des sièges électriques à mémoire, chauffants, et ventilés. Et pour 1 000 € de plus, notre finition Luxury porte bien son nom (voir page équipements). Ne cherchez pas : hormis un Tesla Model Y très compétitif (et aidé par les bonifications), difficile de s’aligner…

Mieux (ou pire, c’est selon), le V apparaît cossu avec des assemblages sérieux, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, et des matériaux de belle facture (y compris les plastiques des parties basses) que trahit étonnamment une moquette plus rêche et fine encore que chez Dacia. Par-dessus le marché, l’Aion se montre spacieux, aussi bien aux places arrière que dans le coffre qui compte 600 dm3, et pratique avec ses dossiers fortement inclinables à l’arrière (137°) pour des trajets façon « classe affaire ».