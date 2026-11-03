Volkswagen ID.3 Neo : la petite batterie au prix d'une ID Polo
À peine plus chère qu’une ID.Polo, l’ID.3 Neo 50 kWh joue la carte du rapport prix/polyvalence. Nous avons pris le volant de cette version d’entrée de gamme, dont l’autonomie de 417 km WLTP et la sobriété font des arguments sérieux.
Sommaire
Note
de la rédaction
13,6/20
En bref
Berline compacte
A partir de 34 990 €
Autonomie : 417 km
Restylée pour la seconde fois et rebaptisée ID.3 Neo pour l’occasion, la compacte de Volkswagen a gommé ses défauts de jeunesse. Moteurs, batteries et habitacle ont été revus afin de repositionner le modèle face à une concurrence toujours plus agressive. Si le cœur de gamme repose sur la version 58 kWh, l’entrée de gamme en 50 kWh ne manque pas d’intérêt : elle se négocie au prix d’une ID.Polo, pourtant plus petite et moins polyvalente.
Affichée à partir de 34 990 € en finition Trend et à 36 800 € en finition Life, celle de notre modèle d’essai, l’ID.3 Neo se place en effet face à l’ID.Polo, vendue 35 820 € en finition Life équivalente. Fabriquée en Europe, la compacte est éligible au bonus écologique, qui varie de 3 500 € pour tous les foyers jusqu’à 6 145 € selon les revenus. S’y ajoute une remise constructeur systématique en France, la « Prime Eco », d’un montant de 3 000 €. L’avantage cumulé atteint donc au moins 6 500 €, ce qui ramène le ticket d’entrée à environ 30 300 € une fois les aides déduites, contre 29 320 € pour l’ID.Polo.
La Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh se distingue comme l'une des rares compactes à conserver une « petite » batterie, là où la plupart de ses concurrentes directes, à l'image des Renault Mégane E-Tech et Kia EV4, privilégient de plus grosses capacités d'autonomie. Seule la MG4 Urban s'impose en rivale directe sur ce créneau, mais à un tarif inférieur de près de 10 000 €.
Dotée d’un nouveau moteur de 170 ch et d’une batterie LFP offrant 417 km d’autonomie WLTP, cette version cible principalement des trajets urbains et périurbains. Le niveau de puissance est amplement suffisant pour la vie de tous les jours avec une arrivée progressive du couple sur les premiers tours de roue. Volkswagen a également implanté un système One Pedal (qui permet de se passer de frein) assez progressif et plutôt agréable à utiliser en ville. Il n’y a pas d’accès direct, il faut passer par l’écran pour sélectionner le niveau souhaité. Malgré une polyvalence autoroutière plus mesurée imposant des arrêts plus fréquents lors des longs trajets, elle s’impose comme une alternative pragmatique pour les automobilistes du quotidien.
Mieux, la consommation moyenne relevée durant notre essai avec des sections d’autoroute (15,7 kWh/100 km) permet de rayonner 300 km sans difficulté. L’ID.3 est une voiture électrique sobre, c’est un fait et cela nous conforte dans l’idée qu’elle peut aisément se substituer à la Polo dans cet usage.
La puissance de recharge rapide (DC) a été abaissée à 105 kW (contre 145 W auparavant) pour « maintenir un débit moyen supérieur sur l’ensemble du cycle » explique le constructeur. Nous avons réalisé pour notre part un 10 à 80 % en 28 minutes ce qui reste dans la moyenne du marché. Pour la recharge à la maison, la compacte dispose d’un chargeur AC de 11 kW. Bon point, elle intègre le préconditionnement manuel de la batterie et l’affichage de l’état de santé (SOH).
Les aides à la conduite encadrent efficacement les ardeurs de cette propulsion vitaminée, sans trop frustrer le conducteur. Hors des villes, l’ID.3 se montre plus indulgente : la filtration s’améliore à mesure que la vitesse augmente, offrant un compromis satisfaisant entre maintien de caisse et confort de roulement. Sur voie rapide comme sur autoroute, l’ID.3 Neo fait preuve d’une belle stabilité.
Tout n’est pas parfait pour autant. L’insonorisation reste insuffisante, et les bruits d’air et de roulement s’invitent assez nettement dans l’habitacle à haute vitesse. Sur routes sinueuses, on aurait apprécié un calibrage plus direct de la direction : précise, elle se montre toutefois un peu lente à notre goût dans les petites courbes serrées.
Cette ID.3 Neo d’accès, ici en finition Life, conserve une bonne qualité de présentation avec des sièges confortables, des plastiques de qualité et un environnement assez lumineux. L’ergonomie progresse avec le retour de boutons physiques sur le volant et sous l’écran multimédia pour gérer en direct la ventilation, la température, etc. Le nouveau système d’exploitation basé sur Android Automotive garantit une interface plus fluide, réactive et stable au quotidien. Ce système est compatible Android et Carplay sans fil avec la possibilité d’afficher Waze sur l’instrumentation.
Plus que jamais, l’ID.3 Neo s’impose comme une concurrente sérieuse de l’ID. Polo grâce à son rapport prix/habitabilité. Pour un tarif équivalent, elle offre les prestations d’une véritable familiale polyvalente : son espace arrière généreux accueille confortablement deux adultes, tandis que son coffre de 385 à 1 267 litres suffit largement aux besoins d’une famille de quatre personnes.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,26 m
- Largeur : 1,80 m
- Hauteur : 1,56 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 383 l / 1 336 l
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : 0 g/km
- Date de commercialisation du modèle : Non communiquée
* pour la version NEO 170 50 KWH LIFE.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
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