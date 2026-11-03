2. Une entrée de gamme déjà bien fournie
Volkswagen profite de ce second restylage pour réorganiser ses finitions. Notez que les prix catalogue sont purement à titre indicatif car toutes les ID.3 Neo bénéficient d'une Prime Eco VW (intemporelle) de 3 000 € et d'un coup de pouce CEE pour tous les revenus de 3 553 €, voir plus selons vos revenues déclarés.
Finition Trend (entrée de gamme) – 34 990 €
Proposée dès 34 990 € avec la batterie de 50 kWh (jusqu'à 417 km d'autonomie WLTP), la version de base Trend offre une dotation technologique et de sécurité déjà bien fournie.
Batterie & Charge : Batterie 50 kWh, recharge AC 11 kW et charge rapide DC 105 kW (pic).
Technologie & Infodivertissement : Système multimédia Innovision avec écran tactile central de 12,9 pouces, écran conducteur IQ. Cockpit de 10,2 pouces et connectivité App-Connect sans fil.Sécurité & Aides à la conduite : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC), aide au stationnement avant et arrière Park Pilot.
Confort & Style : Projecteurs à LED, climatisation automatique monozone et système de démarrage sans clé Keyless Go.
Finition Life – À partir de 36 800 €
Le deuxième niveau de finition met l'accent sur le confort au quotidien et ouvre l'accès aux capacités de batterie supérieures.
Équipements supplémentaires : Caméra de recul, climatisation automatique bi-zone, chargeur de smartphone par induction.
Esthétique : Jantes en alliage de 18 pouces 'Edimbourg' sur la version 50 kWh, ou jantes de 19 pouces 'Wellington' sur les versions 58 kWh et 79 kWh.
Finition Style – À partir de 40 500 €
Coiffant la gamme, l'exécution Style fait le plein de technologies d'éclairage, de praticité et de raffinement intérieur.
Éclairage & Design : Projecteurs Matrix LED avec bandeau lumineux transversal et logo Volkswagen avant éclairé.
Technologies embarquées : Système de navigation connectée Innovision Pro, accès et démarrage sans clé Keyless Access Advanced (verrouillage/déverrouillage sans contact), et prééquipement pour clé numérique Mobile Key.
Habitacle : Sellerie haut de gamme bi-matière en ArtVelours.
Le point techno : le plein d'aides à la conduite & de technologies
L'ID.2 Neo recçoit le mode One Pedal (de série) : il Permet la régénération d'énergie jusqu'à l'arrêt complet du véhicule sans toucher au frein. Sa gestion reste toutefois intégrée à l'écran tactile ou via le sélecteur de rapport (absence de palettes au volant). Le Travel Assist 2.0 (maintien dans la voie et régulateur adaptatif) prend désormais en compte la lecture et la réaction automatique aux feux de signalisation. Enfin la compacte adopte le la fonction V2L (Vehicle-to-Load) pour alimenter des appareils électriques externes. Un peu plus tard, clé numérique sur smartphone ou montre connectée arrivera au catalogue des options.
Equipements et options
Version : NEO 170 50 KWH LIFE
Equipements de sécurité
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Alerte de perte de pression des pneus
Protection antidémarrage
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Système d'aide à l'éco-conduite - Eco Assistance
Projecteurs LED et feux AR à LED
7 Airbags
Système de démarrage sans clé Keyless-Go
Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique
Oeillets d'arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR
Alerte d'hypovigilance et de fatigue avec caméra de surveillance de la disponibilité du conducteur
Allumage et régulation automatique des feux de route Light Assist
Equipements de confort
Ceintures AV réglables automatique, à 3 points avec prétensionneurs.
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Frein de stationnement électrique avec fonction Auto-Hold
Interface téléphone Bluetooth
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Réception de radio numérique (DAB+)
Vitres AV/AR électriques avec dispositif anti-pincement
Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV/AR
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis (3 personnes)
App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et
Climatiseur 2-Zones "Air Care Climatronic" avec filtre à charbon actif
Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique
Volant multifonction à réglage mécanique en hauteur et en longueur
Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Upgrades
Climatisation stationnaire: permet de réfrigérer, de ventiler ou de chauffer l'habitacle du
Oeillets d'arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR
Rétroviseur extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement
Ecran central tactile de 12,9" personnalisable
Pare-brise en verre athermique avec isolation phonique renforcée
Boitiers des rétroviseurs peints en noir
Système audio 4+1 HP AV
Assistant de changement de voie et sortie de stationnement "Side Assist"
Système d'aide au stationnement AV et AR Park Pilot
Système d'infotainment Innovision avec écran 12,9'" personnalisable et IQ. Cockpit de 10,25
Sièges AV réglables en hauteur avec préparation pour activation des sièges AV chauffants Upgrades
Volant multifonction avec préparation pour activation du volant chauffant via Upgrades
Console centrale avec volet occultant et accoudoir
Esthétique / Carrosserie
Sellerie en tissu Taia
Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis (3 personnes)
Jantes en alliage 18" 'Edimbourg bicolore argent/noir (7,5J x 18)
Autres équipements
Tapis de sol AV et AR
Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
Prise 12 V dans le coffre
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
Avertisseur sonore 2 tons
2 ports USB-C à l'AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l'AR (recharge uniquement)
Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32A)
Système de récupération d'énergie au freinage et à la décélération
Front Assist - Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d'urgence en ville et
Intervention de freinage automatique lors des manoeuvres: L'intervention de freinage automatique
Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière
Avertissement de distance avec le véhicule précédent
Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d'étanchéité de pneu
Système proactif de protection des occupants - Pre Safe Assist
Chargeur de smartphone par induction
Système de Freinage anti-multi collision
Freins à disques AV et freins à tambours AR
Mode "Battery Care": Préserve la batterie et accroître sa longévité. Si le mode "Battery Care" est
Eclairage de bienvenue projeté au sol
Caméra de recul 'Rear View' située dans le logo Volkswagen
Clignotants confort : (1) touche = (3) clignotements
E-sound - son spécifique ID: L'e-Sound est un bruit électronique de moteur signalant l'approche de
Préparation pour services connectés VW Connect activables via la boutique en ligne du véhicule
Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect
Correcteur électronique de trajectoire ESP, Amplificateur de freinage d'urgence AFU, Servofrein
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière "Sign Assist"
Commande vocale intuitive -"Bonjour ID"
Détection de fatigue
Préchauffage de la batterie manuel (via infotainment) inclus
Portes AR avec sécurité
Cross Traffic Alert’: assistant d’intersection qui détecte les véhicules circulant
Lane Assist : Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire
Système d'appel d'urgence - eCall
Eclairage d'ambiance personnalisable (10 couleurs)
Recharge bi-directionnelle V2L
Réglages de la charge via le système d’infodivertissement ou l'application Volkswagen
Options disponibles
-
Vitres AR et lunette AR surteintées:
360 €
-
Attelage pour porte-vélos:
490 €
-
Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8A) pour prise domestique:
230 €
-
Extension de garantie 1 an / max 30 000 km:
250 €
-
Extension de garantie 1 an / max 60 000 km:
350 €
-
Extension de garantie 1 an / max 90 000 km:
450 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km:
500 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km:
790 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km:
960 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km:
920 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km:
1390 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km:
1660 €
-
Pompe à chaleur:
1150 €
-
Toit panoramique en verre et store pare soleil électrique:
1035 €
-
Plancher de coffre amovible:
95 €
-
Système de Navigation & Infotainment 'Innovision Pro':
790 €
-
Adaptateur pour charge bidirectionnelle V2L:
210 €
-
Adaptateur pour charge bidirectionnelle V2L - version camping:
230 €
-
Jantes en alliage 19" Wellington bicolore argent/noir (7,5J x 19):
610 €
-
Jantes en alliage 19" Wellington bicolore argent/noir (7,5J x 19):
810 €
-
Jantes en alliage 20" Zwickau bicolore argent/noir (8J x 20):
1190 €
-
Peinture métallisée Blanc Glacier:
900 €
-
Peinture métallisée Gris Argent:
900 €
-
Peinture métallisée Noir Ebène:
900 €
-
Peinture métallisée Bleu Nordique:
900 €
-
Peinture unie Gris Lunaire:
0 €
-
Peinture Exclusive Dark Olivine Green:
1100 €
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