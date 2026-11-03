La concurrence : elle délaisse la petite batterie

Cette proposition d’entrée de gamme avec une petite batterie place l’ID.3 Neo comme une offre plutôt rare sur le marché des compactes électriques. A batterie équivalente, on retrouve par exemple la MG4 Urban vendue 10 000 € de moins. Face à la concurrence plus traditionnelle l’ID.3 comme les Kia EV4 ou Renault Mégane E-Tech restylée, elle pratique des tarifs plus élevés que la concurrence. Mais une fois la remise de 3 000 € appliquée, l'ID.3 Neo revient en milieu de peloton.

A retenir : une compacte pour le prix d'une citadine

Dans cette déclinaison « premier prix » de 50 kWh, la compacte allemande joue une carte très maligne : celle d'offrir l'habitabilité et les prestations d'une compacte pour le tarif d'une ID.Polo. Grâce à sa sobriété exemplaire elle s'impose comme une proposition intelligente pour le quotidien et les trajets périurbains.

Caradisiac a aimé

La faible consommation

L'espace à bord et le grand coffre

La qualité de présentation

Le multimédia performant

Le comportement routier plaisant

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs encore élevés

La vitesse de recharge quelconque

L'insonorisation à haute vitesse