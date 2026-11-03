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Essai

Volkswagen ID.3 Neo : la petite batterie au prix d'une ID Polo

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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3. Essai - Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh : que vaut l'entrée de gamme face à la concurrence ?

 

Volkswagen ID.3 Neo : la petite batterie au prix d'une ID Polo

 

La concurrence : elle délaisse la petite batterie

Cette proposition d’entrée de gamme avec une petite batterie place l’ID.3 Neo comme une offre plutôt rare sur le marché des compactes électriques. A batterie équivalente, on retrouve par exemple la MG4 Urban vendue 10 000 € de moins. Face à la concurrence plus traditionnelle l’ID.3 comme les Kia EV4 ou Renault Mégane E-Tech restylée, elle pratique des tarifs plus élevés que la concurrence. Mais une fois la remise de 3 000 € appliquée, l'ID.3 Neo revient en milieu de peloton.

A retenir : une compacte pour le prix d'une citadine

Dans cette déclinaison « premier prix » de 50 kWh, la compacte allemande joue une carte très maligne : celle d'offrir l'habitabilité et les prestations d'une compacte pour le tarif d'une ID.Polo. Grâce à sa sobriété exemplaire elle s'impose comme une proposition intelligente pour le quotidien et les trajets périurbains. 

Caradisiac a aimé

  • La faible consommation 
  • L'espace à bord et le grand coffre
  • La qualité de présentation
  • Le multimédia performant
  • Le comportement routier plaisant

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les tarifs encore élevés
  • La vitesse de recharge quelconque
  • L'insonorisation à haute vitesse

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
NEO 170 50 KWH LIFE 0 (wltp) 36 800 €  €
NEO 170 50 KWH STYLE 0 (wltp) 40 500 €  €
NEO 170 50 KWH TREND 0 (wltp) 34 990 €  €

 

 

 

 

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