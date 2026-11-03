3. Essai - Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh : que vaut l'entrée de gamme face à la concurrence ?
La concurrence : elle délaisse la petite batterie
Cette proposition d’entrée de gamme avec une petite batterie place l’ID.3 Neo comme une offre plutôt rare sur le marché des compactes électriques. A batterie équivalente, on retrouve par exemple la MG4 Urban vendue 10 000 € de moins. Face à la concurrence plus traditionnelle l’ID.3 comme les Kia EV4 ou Renault Mégane E-Tech restylée, elle pratique des tarifs plus élevés que la concurrence. Mais une fois la remise de 3 000 € appliquée, l'ID.3 Neo revient en milieu de peloton.
A retenir : une compacte pour le prix d'une citadine
Dans cette déclinaison « premier prix » de 50 kWh, la compacte allemande joue une carte très maligne : celle d'offrir l'habitabilité et les prestations d'une compacte pour le tarif d'une ID.Polo. Grâce à sa sobriété exemplaire elle s'impose comme une proposition intelligente pour le quotidien et les trajets périurbains.
Caradisiac a aimé
- La faible consommation
- L'espace à bord et le grand coffre
- La qualité de présentation
- Le multimédia performant
- Le comportement routier plaisant
Caradisiac n'a pas aimé
- Les tarifs encore élevés
- La vitesse de recharge quelconque
- L'insonorisation à haute vitesse
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|NEO 170 50 KWH LIFE
|0 (wltp)
|36 800 €
|€
|NEO 170 50 KWH STYLE
|0 (wltp)
|40 500 €
|€
|NEO 170 50 KWH TREND
|0 (wltp)
|34 990 €
|€
Photos (28)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération