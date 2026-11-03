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Essai

Volkswagen ID.3 Neo : la petite batterie au prix d'une ID Polo

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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5. La fiche technique de l'ID.3 Neo 50 kWh

 

Volkswagen ID.3 Neo : la petite batterie au prix d'une ID Polo

 

Les chiffres clés

Volkswagen Id.3 Neo NEO 170 50 KWH LIFE
Généralités  
Finition LIFE
Date de commercialisation 22/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,26 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,56 m
Empattement 2,76 m
Volume de coffre mini 383 L
Volume de coffre maxi 1 336 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 885 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 170 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 417 km
Capacité batterie 50 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.6 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000
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