La Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh, à partir de 170 ch et 34 990 €, est évaluée dans la catégorie des compactes électriques qui comprend notamment

La Kia EV4, à partir de 204 ch, 440 km d'autonomie et 38 690 €

La MG4 Urban, à partir de 149 ch, 416 km d'autonomie et 24 995 €

La Renault Megane E-Tech, à partir de 220 ch, 500 km d'autonomie et 37 500 €