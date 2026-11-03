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Essai

Volkswagen ID.3 Neo : la petite batterie au prix d'une ID Polo

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

0  

4. La Volkswagen ID.3 Neo face à la concurrence

 

Volkswagen ID.3 Neo : la petite batterie au prix d'une ID Polo

La Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh, à partir de 170 ch et 34 990 €, est évaluée dans la catégorie des compactes électriques qui comprend notamment

La Kia EV4, à partir de 204 ch, 440 km d'autonomie et  38 690 € 

La MG4 Urban, à partir de 149 ch, 416 km d'autonomie et 24 995 € 

La Renault Megane E-Tech, à partir de 220 ch, 500 km d'autonomie et 37 500 €

Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sur la route
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Autonomie
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Note globale : 13,6 /20
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