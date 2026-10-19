Alors que les traditionnels klaxons résonnent pour signifier la fermeture des portes de cette édition 2026, l'heure est au bilan pour le Mondial de l'Auto. Au micro de Caradisiac, Serge Gachot, le patron du salon, ne cache pas son enthousiasme face à un succès populaire et commercial qui dépasse les attentes. « On est ravis, d'abord parce que les exposants sont très très satisfaits », confie-t-il, soulignant qu'aucun exposant mécontent n'a été recensé au terme de sa tournée des stands.

Au-delà de l'ambiance festive, c'est la concrétisation sur le terrain qui marque les esprits. Le point fort de cette édition réside incontestablement dans la qualité du visiteur et la vitalité des transactions : « Il y a eu vraiment beaucoup de commandes de voitures, je crois encore plus que certains n'attendaient ». Une dynamique commerciale bien tangible qui prouve que l'automobile, continue de susciter un engouement massif.

10 000 visiteurs de plus

Côté affluence, les chiffres confirment cette embellie durable avec 518 372 visiteurs accueillis porte de Versailles, soit 10 000 de plus qu'en 2024. Un succès que Serge Gachot attribue à des visages souriants, qu'il s'agisse du public, des partenaires ou des constructeurs, "tous conquis" par cette parenthèse parisienne.

Forte de cette dynamique, l'équipe organisatrice se projette déjà sereinement vers l'avenir. La prochaine édition est d'ores et déjà fixée en octobre 2028, avec un format repensé et élargi : « 11 jours et dont deux week-ends ». Un investissement important pour les constructeurs qui sera ainsi mieux rentabilisé et offrira plus de flexibilité aux visiteurs venant de loin, leur évitant de planifier leur venue sur un unique week-end. Pour accueillir ce format étendu dans les meilleures conditions, le salon s'apprêtera à basculer vers une toute nouvelle configuration de halls.

Quatre ans après avoir repris en main un événement alors en perte de vitesse, le pari de la renaissance est rempli. Le Mondial de l'Auto a retrouvé son lustre, confirmant que les Français aiment profondément leur (chère) voiture. Rendez-vous est pris en 2028 pour prolonger l'aventure.