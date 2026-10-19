« On cherche une solution pour la France » : BAW 212, le seul constructeur chinois qui préfère le diesel à l’électrique !

Vous connaissez peut-être le BJ212, sorte de Jeep chinoise construite originellement par la société Beijing Jeep à partir de 1965 (avec une très forte inspiration technique des Jeep de l’après-guerre et des UAZ russes répondant elles-mêmes déjà aux tout-terrains américains). Ce 4x4 chinois assez emblématique dans son pays est désormais une marque à part entière, appartenant à la division BAW (elle-même branche du groupe BAIC).

Et cette marque 212 a décidé de venir au Mondial de l’Automobile de Paris 2026 avec un stand presque aussi gros que celui de Geely à ses côtés. Parce qu’elle vend désormais ses autos chez nous ? Elle veut le faire, oui, mais c’est compliqué : contrairement à la totalité des marques chinoises nouvellement implantées en France (et en Europe) proposant des modèles 100% électriques ou hybrides, 212 ne commercialise que des véhicules 100% thermiques (à une exception près). Avec des blocs essence et diesel !

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Ils sont beaux comme des Jeep

A ce stade, vous comprenez évidemment que le fameux malus écologique français de 80 000€, de rigueur pour de tels pachydermes diesel et essence dépassant très probablement les 200 g/km de CO2, risque de constituer un obstacle majeur pour l’arrivée des 212 en France. « On essaie de trouver une solution », nous confient les communicants de 212, planchant probablement déjà sur des versions utilitaires à deux ou quatre places en version pick-up) pour éviter l’écotaxe maximale.

Et franchement, ils sont beaux ces 212 chinois : carrés et très gros, ils s’inspirent toujours des Jeep comme leurs ancêtres et ressemblent aussi un peu aux anciens Toyota Land Cruiser de la série « BJ ». Le T10 (appelé Mavero sur le stand de la marque) est une sorte d’équivalent au Wrangler à trois portes, mesurant 4,41 mètres de long (mais haut et large comme un monstre). Le T01 occupe plutôt le rôle du Wrangler Unlimited avec ses cinq portes (4,7 mètres) et le P01 pick-up (5,45 mètres) s’apparente à un Jeep Gladiator. De son côté, le X03 (5,09 mètres) s’approche plutôt de modèles du genre du Defender moderne avec une approche plus « SUV » (mais toujours basée sur un châssis séparé). Il aura lui droit à une version hybride rechargeable pour ceux qui ne veulent pas du 100% thermique.

Diesel ou essence

Sous le capot de ces engins reposant sur des châssis séparés comme il se doit, on ne trouve donc que des blocs diesel et essence sans la moindre forme d’électrification. Leur puissance va de 165 à 252 chevaux selon les versions et ces groupes motopropulseurs peuvent compter sur des boîtes automatiques du spécialiste ZF. Côté transmission, le mode 4x4 s’active via un pont enclenchable.

Moins cher que des Jeep !

En Allemagne où les modèles de 212 sont déjà commercialisés, les prix de base vont de 39 000€ pour le T01 à trois portes jusqu’à 42 000€ pour le pick-up diesel. Des niveaux très inférieurs à ceux des tout-terrain actuels chez nous en France, qui leur permettraient probablement de faire un carton s’il n’y avait pas ce problème du malus !