Essai vidéo - Jeep Gladiator (2021) : force et honneur

Aujourd’hui en France, rouler avec une voiture de sport, un gros 4x4 ou un pick-up est pénalisé financièrement par le malus écologique. L’objectif étant de décarboner le parc automobile français et de promouvoir les énergies vertes telles que l’électrique ou l’hybride. Conséquences, lorsque le constructeur est dans l’impossibilité d’adapter son offre de motorisations, on assiste à l’extinction de certains modèles thermiques dits « de plaisir ». La Jeep Wrangler a pu sauver les meubles cette année en proposant une version hybride rechargeable sur notre territoire. L’unique motorisation disponible au catalogue.

Toutefois, l’administration fiscale française contient de nombreuses exceptions. Et chez Jeep, on est malin ! Lorsque la filiale a eu l’opportunité de commercialiser le Gladiator, le dérivé pick-up du Wrangler, elle a scrupuleusement étudié la loi. « A moins de cinq places assises, un pick-up est considéré comme un véhicule utilitaire » stipule la loi de finances. Qu’à cela ne tienne, Jeep a condamné un siège et homologué son Gladiator comme tel. Ce qui signifie que le mastodonte échappe au malus écologique de 40 000 € (à compter du 1er janvier 2022) mais aussi à la TVS (taxe sur les véhicules de société).

Gladiator, l’étiquette colle ici parfaitement au produit. Ce pick-up développé à partir du Wrangler est un mastodonte. Il est plus long qu’une Classe S (5, 59 m) pèse le poids de 2 Renault Clio (2 360 kg) et rejette autant de CO2 qu’une 911 Turbo (254 g de CO2/km).

Les amateurs d’américaines vont craquer pour le look de ce Gladiator qui n’est autre qu’un Wrangler allongé et équipé d’une benne. On retrouve tous les éléments de design de cette dernière : la silhouette cubique, les optiques circulaires, les 7 barrettes sur la calandre et les ailes apparentes qui font tous référence à la Willys de la seconde guerre mondiale. Ici aussi, tout est démontable. Il est possible d’abaisser totalement le pare-brise et d’ôter le toit rigide en 3 parties ainsi que les 4 portières pour profiter pleinement du beau temps.

Ce que l’on remarque immédiatement lorsque l’on pose les yeux sur le Gladiator, c’est son empattement XXL (l’espace entre les deux essieux) de 3, 49 m ! Jeep l’a allongé principalement pour pouvoir supporter la charge de la benne plutôt que d’offrir un espace gigantesque aux 4 passagers. Car ces derniers ne seront pas les mieux lotis de la terre avec un espace tout juste correct aux jambes et un dossier fixe qui pourra déplaire aux plus grands. L’aménagement intérieur est similaire en tout point à celui du Wrangler. Robuste mais cossu. On y retrouve tout le confort moderne à l’image de l’écran multimédia de 8 pouces équipé de services connectés mais aussi du cuir et naturellement tous les équipements dédiés au tout-terrain.

L’intérêt d’un pick-up c’est sa benne. Ici le plateau mesure 1,53 m, c’est dans la moyenne du marché. On peut y loger une palette au format Europe. En revanche, la charge utile n’est que de 600 kg car le Gladiator conserve des suspensions arrière à ressorts et non à lames comme les pick-up traditionnels. Il dispose d’un revêtement de protection en PVC lavable, de crochets d’arrimage et d’un couvre-tonneau amovible souple livré de série.