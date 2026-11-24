Ce n’est pas une rumeur de plus, comme l’arrivée des marques chinoises en Europe en compte tant depuis plusieurs années. Cette fois-ci, l’annonce de Byd est claire et officielle : le constructeur de Shenzhen entre en négociation exclusive avec Ineos pour reprendre son usine de Hambach, en Moselle.

Dans le même temps, le même jour et pratiquement à la même heure, Ineos, propriétaire des lieux, a reconnu avoir présélectionné plusieurs sites américains pour y assembler ses 4x4 Grenadier et Quartermaster dès 2028.

Un accord gagnant-gagnant

Un déménagement logique pour la marque britannique, puisque ses tous-terrains se vendent à 70 % aux États-Unis, où ils subissent aujourd’hui les droits de douane de l’administration Trump, tandis que sur le Vieux Continent, ils sont plombés par un malus écologique plus ou moins élevé selon les pays de l’UE.

C’est donc à un échange gagnant-gagnant auquel se livrent les deux constructeurs. Stella Li, la vice-présidente exécutive de BYD, a beau affirmer qu’elle souhaite « proposer aux consommateurs européens une offre de véhicules produits en France, tout en leur permettant de bénéficier, au plus près de chez eux, de nos technologies », la réalité est un peu plus pragmatique.

Il s’agit avant tout pour le géant chinois d’échapper aux droits de douane européens sur les véhicules électriques importés, d’anticiper d’éventuelles taxes sur les hybrides rechargeables (PHEV) et de contourner les quotas d’exportation chinois, Pékin ayant promis de réduire de moitié le volume de voitures quittant son territoire pour l’Europe.

Comme cette opération arrange les deux protagonistes ont ne voit donc pas ce qui pourrait la contrecarrer. Le chinois doit évidemment rencontrer les partenaires sociaux à Hambach, mais il est fort à parier que les 900 personnes qui travaillent actuellement sur le site, lâchés par Ineos, accepteront la proposition chinoise, d’autant que le Chinois assure qu'il " préservera les emplois locaux actuels et s'engage à créer de nouvelles opportunités pour les salariés et les fournisseurs de la région."

Si l’on ignore encore quels modèles sortiront des chaînes de Hambach, on connaît en revanche le potentiel du site mosellan qui, à son apogée sous l’ère Smart (filiale de Mercedes-Benz), était capable d’assembler 150 000 véhicules par an.

Reste que cette annonce crée la surprise, même si Stella Li affichait depuis quelques mois son intérêt pour l’Hexagone, confiant lors du Mondial de l’auto en octobre que « la France est dans la shortlist » de ses emplettes industrielles. C’est donc en Moselle que BYD va implanter sa nouvelle unité européenne, après l’usine actuellement en voie d’achèvement en Hongrie (dont la production en série doit démarrer début 2027).

Une première, mais peut-être pas une dernière

Deux sites qui devraient être rejoints par une troisième usine d’assemblage dont le pays reste à définir, l’Espagne et l’Allemagne étant également en lice. Cette implantation en lieu et place d’Ineos — qui avait racheté « Smartville » à Mercedes en 2020 — constitue néanmoins une première en France et en Europe.

il s’agit du tout premier rachat d’une usine automobile européenne par un constructeur chinois, sans passer par une coentreprise ou un partage de lignes de production (à l’image des accords de Stellantis avec Leapmotor ou Dongfeng). Une première usine 100 % chinoise sur le sol français, et peut-être pas la dernière.