On en parlait il y a quelques jours sur Caradisiac : le constructeur Land Rover a officiellement déposé un recours en justice aux Pays-Bas pour demander à la justice d’interdire la commercialisation en Europe et au Royaume-Uni du BYD Ti 7, un SUV que la marque anglaise juge trop ressemblante à son Defender.

Et comme le rapportent les journalistes de Reuters, le tribunal de la Hague a donné raison en partie au constructeur anglais. Estimant que le design du SUV chinois copiait effectivement celui du Defender malgré des différences importantes dans le détail, il interdit à Byd de commercialiser le TI 7 dans les pays de l’Union Européenne même si le constructeur chinois a fait appel de cette décision.

Le tribunal s’est en revanche estimé incompétent pour juger de la légalité de la commercialisation de ce véhicule au Royaume-Uni : sachant que le Ti 7 doit justement être vendu là-bas à partir de l’année prochaine (contrairement aux marchés de l’Union Européenne où BYD ne prévoit pas de le vendre pour le moment), c’est une déception pour Land Rover même si le tribunal lui donne raison sur le fond.

Et les autres ?

Si elle venait à se confirmer après l’appel de BYD, cette décision pourrait en tout cas marquer un tournant dans l’industrie automobile mondiale et la propriété intellectuelle. Il se trouve que le design du Defender inspire beaucoup d’autres constructeurs depuis sa sortie à la fin de l’année 2019. Le succès de ce SUV aux lignes carrées mais au design moderne a contribué à lancer une nouvelle tendance stylistique, qu’on retrouve d’ailleurs un peu sur les récents Toyota Land Cruiser et autres Hyundai Santa Fe.

Surtout, on trouve en Chine d’autres SUV dont le design copie encore plus précisément le style de ce Defender. Que dire, par exemple, de la ressemblance entre le nouveau BAIC Xingtan 5X ci-dessous et le Defender ? Sachant que la plupart de ces véhicules pourraient être prochainement commercialisés en Europe (citons d’ailleurs aussi le Denza B5 déjà très ressemblant), les décisions de justice définitives seront suivies avec attention par l’industrie automobile européenne.