La voiture la plus rapide du monde est-elle au moins une vraie voiture ? C’est fascinant et compliqué à la fois

Même si personne ne peut atteindre de telles vitesses dans la vraie vie même sur circuit, les records font partie intégrante de l’histoire de l’automobile sportive et du progrès. A ce petit jeu, les supercars ont beaucoup évolué depuis trois décennies : en 1998, déjà, une McLaren F1 parvenait à dépasser 386 km/h sur un anneau de vitesse. A l’époque, ce chiffre surclassait de très loin les autres sportives de chez Ferrari, Lamborghini ou Porsche.

Mais la course à l’armement a pris une tout autre tournure au début du siècle, lorsque la vitesse maximale s’est directement inscrite sur le cahier des charges mégalomane de la Bugatti Veyron chère à Ferdinand Piech. Avec ses 1 001 chevaux et ses 407 km/h, la supercar de la firme de Molsheim a impressionné tout le monde en 2005.

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Quelques années plus tard, la marque appartenant alors au groupe Volkswagen a récidivé avec sa Veyron Super Sport de 1 200 chevaux, homologuée à plus de 431 km/h (toujours sur la piste d’Ehra Lessien appartenant au géant allemand). Après s’être fait piquer ce record en 2017 par Koenigsegg avec son Agera RS mesurée à 444 km/h sur une route américaine fermée au public, Bugatti changera de stratégie : plutôt que de réaliser une nouvelle tentative selon la procédure en vigueur à l’époque, obligeant à parcourir une même route dans les deux sens de circulation en gardant le chiffre de la vitesse moyenne entre les deux valeurs maximales enregistrées, la marque « française » a renvoyé en 2019 sa Chiron Super Sport 300 + de 1 600 chevaux sur l’anneau d’Ehra Lessien avec une pointe validée à 490 km/h. Mais cette fois, on parlait d’un chiffre mesuré dans un seul sens de circulation. D’après les communicants de Bugatti, les spécificités de l’asphalte d’Ehra Lessien rendaient dangereuses les tentatives dans l’autre sens.

Vers les 500 km/h

Au moment de ce record à 490 km/h, Bugatti prévenait : « c’était le dernier ». La marque préférait alors se concentrer sur d’autres projets, se préparant d’ailleurs à changer de propriétaire (elle appartient désormais aux Croates de Rimac avec un fonds d’investissement américain comme actionnaire unique). Après une tentative entachée de graves irrégularités, le petit constructeur américain SSC a ensuite réussi en 2021 à battre avec sa Tuatara le record de vitesse « dans les deux sens » appartenant toujours à Koenigsegg, avec une nouvelle référence à 447 km/h. Il n’a jamais bougé depuis.

Mais l’année dernière, un nouvel acteur surprise s’est présenté sur le terrain des « chasseurs de vitesse » : le géant chinois BYD, désireux d’asseoir son image et de battre les marques automobiles les plus prestigieuses du monde sur ce terrain prestigieux des records de vitesse. Comment ? Avec la Yangwang U9 Xtreme 100 % électrique, une variante poussée au maximum de la U9 dotée de quatre moteurs développant 3 019 chevaux et d’une batterie LFP de 80 kWh de capacité.

Non seulement elle a réussi à battre le record de la Bugatti Chiron Super Sport 300 + « dans un seul sens » l’année dernière sur la piste allemande de Papenburg, mais elle vient donc de récidiver en atteignant 503,17 km/h sur une portion de route près d’Abu Dhabi. Le groupe chinois BYD rentre doublement dans les livres d’histoire, à la fois détenteur de ce record prestigieux et premier constructeur à dépasser les 500 km/h.