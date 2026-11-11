Cette copie chinoise de Rolls-Royce peut faire un tank turn !
Le constructeur chinois Yangwang entend bousculer les références du très haut de gamme avec une débauche de technologies inédites sur sa spectaculaire Altior. Entre prouesses techniques et luxe ostentatoire, sa nouvelle berline ne fait décidément rien dans la discrétion.
Avec la Yangwang Altior, le groupe BYD semble avoir photocopié une Rolls-Royce avant d’y ajouter quelques fonctions dignes d’un film de science-fiction. Présentée à Abou Dhabi, cette limousine électrique de 5,60 mètres reprend les proportions, les portes antagonistes et même la silhouette de la prestigieuse Britannique.
À bord, le luxe vire à la surenchère : cuir semi-aniline, boiseries, broderies en soie, sièges arrière massants, écran de plafond de 21,4 pouces et installation audio à 39 haut-parleurs. Les parapluies intégrés aux portières achèvent de dissiper tout doute sur la source d’inspiration.
Des équipements typiquement chinois
Mais sous cette imposante carrosserie familière, la technologie est bien chinoise. Quatre moteurs électriques permettent à l’Altior de pivoter sur place comme un char. Elle peut même flotter en cas d’immersion accidentelle. BYD annonce plus de 1 000 km d’autonomie selon le cycle chinois CLTC avec recharge ultrarapide. Affichée à partir de 2,08 millions de yuans -soit environ 270 000 euros au cours actuel-, elle coûte quatre fois moins qu’une Phantom pénalisée par d’importantes taxes en Chine.
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