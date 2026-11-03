BYD montre la Yangwang U9X qui se crashe à très haute vitesse avant sa tentative à plus de 500 km/h

La voiture de route la plus rapide de l’histoire de l’automobile est déjà la Yangwang U9 Xtreme, officiellement chronométrée à plus de 496 km/h l’année dernière sur la piste allemande de Papenburg (dans un seul sens de circulation). La supercar chinoise du groupe Byd a ainsi battu la Bugatti Chiron Super Sport 300 +, « bloquée » à 490 km/h dans une tentative réalisée en 2019 sur le grand circuit d’Ehra Lessien.

La performance de cette nouvelle supercar électrique quadrimoteur, certes facilitée par ses plus de 3 000 chevaux en pointe, est impressionnante car elle a été organisée sur une piste aux lignes droites moins longues que celles utilisées par Bugatti à l’époque.

Que s’est-il passé ?

Le groupe BYD prépare cependant une nouvelle tentative avec la même voiture, organisée cette fois dans les Emirats Arabes Unis (Caradisiac se rendra cette fin de semaine sur les lieux de la tentative pour en savoir plus sur le sujet). Car le géant de la voiture électrifiée veut désormais franchir la barre des 500 km/h et devenir le premier constructeur à explorer ces horizons.

Mais hier, surprise : comme l’ont relayé les journalistes de CarNewsChina, le groupe BYD vient de diffuser une vidéo étonnante montrant un exemplaire de la Yangwang U9X qui subit un très gros accident sur un anneau à haute vitesse. Il s’agit bien d’une vidéo officielle comme nous l’ont confirmé un haut responsable de BYD France, sans précision sur le lieu, la vitesse et les causes de la sortie de piste.

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Selon nos informations, cet accident a eu lieu avant la tentative réussie à 496 km/h. La vidéo a été publiée pour montrer que le conducteur de la voiture (un pilote d’essai de la marque) s’en est sorti indemne « grâce à la sécurité de la voiture et de sa monocoque en fibre de carbone ».

Il s’agit donc d’une forme de « teasing » avant la nouvelle tentative à plus de 500 km/h organisée près de Dubai, issue d’un documentaire publié par BYD et diffusé il y a quelques heures.