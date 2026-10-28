Ce conducteur chinois ridiculise un sabot de stationnement grâce à la technologie de son SUV

Un clip vidéo tourné en Chine à Lianyunggang montre un imposant véhicule surélevé du groupe BYD dans une manœuvre peu académique. En effet, ce Fangchengbao Bao 8 quitte sa place avec la roue avant gauche suspendue dans les airs. Oui, le sabot fixé dessus ne touche plus le bitume. Une façon plutôt élégante de contourner la sanction, à défaut de la régler.

L’astuce à la légalité très discutable repose sur la suspension hydraulique DiSus-P Ultra conçue pour franchir des obstacles et faciliter le changement d’un pneu sans cric. Elle peut soulever indépendamment une roue puis maintenir cette position jusqu’à 24 heures en autorisant un déplacement jusqu’à la vitesse de 15 km/h maximum.

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Des sanctions supplémentaires à venir ?

Reste à savoir si les autorités chinoises apprécieront cette démonstration technique. En réponse au problème, les agents chargés du stationnement pourraient bien abandonner leurs sabots au profit d’un dispositif bloquant pourquoi pas la visibilité pare-brise. Car face à une voiture qui lève la patte, la méthode traditionnelle semble soudain un peu dépassée.