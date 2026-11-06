BYD a osé pousser à 503,17 km/h la Yangwang U9 XTreme sur la route pour rebattre le record du monde de vitesse

Rien n’est trop beau pour Byd qui veut absolument marquer l’histoire et battre les constructeurs automobiles européens les plus prestigieux à leur propre jeu. Il reste encore du travail aux équipes du géant chinois pour parvenir à produire des sportives aussi efficaces au chrono sur circuit que celles de Porsche ou Ferrari mais en matière de vitesse de pointe, le groupe possède désormais seul le record loin devant Bugatti.

L’année dernière, déjà, la Yangwang U9Xtreme avait réussi à surclasser la marque de Molsheim à cet exercice : sur la piste de Papenburg, elle avait atteint la vitesse de 496,22 km/h, effaçant le record à 490 km/h établi par la Bugatti Chiron Super Sport 300 + en 2019. Il manquait alors un peu d’espace à cette supercar de 3 019 chevaux pour grapiller quelques km/h de plus, elle qui jouait alors sur un terrain bien moins vaste que l’anneau de vitesse d’Ehra Lessien utilisé par Bugatti (lignes droites de 5 kilomètres contre 8 kilomètres à Ehra Lessien).

7 km de route dans le désert d’Abu Dhabi

Pour trouver ces quelques km/h en plus, BYD a décidé d’envoyer la Yangwang U9 Xtreme aux Emirats Arabes Unis où se trouve une portion de route bien droite et lisse, la E11 Sheikh Khalifa Bin Zayed fermée pour l’occasion et « nettoyée » afin de limiter les risques dans le cadre d’une telle tentative. Sa longueur exploitable ? 7 kilomètres, soit deux de plus que les lignes droites de la piste de Papenburg utilisée l’année dernière en Allemagne.

Marc Basseng, déjà aux commandes de la U9 Xtreme l’année dernière, a d’abord atteint 490 km/h sur cette route le 31 octobre avant que Yangwang ne procède à quelques réglages pour optimiser les températures de batterie et ajouter un peu d’appui aérodynamique à l’arrière afin de favoriser la stabilité à très haute vitesse, en plus d’adapter la suspension à ce tracé plus bosselé qu’un vrai circuit. Le 1er novembre, la voiture a pu atteindre 503,17 km/h et devenir ainsi la première de l’histoire à afficher un « 5 » en premier chiffre sur son compteur !

Mais est-ce vraiment la voiture la plus rapide de l’histoire ?

Techniquement, le record de vitesse du Guinness Book exigeait précédemment d’effectuer une pointe de vitesse dans les deux sens de circulation d’un même axe puis d’en garder la vitesse moyenne. Comme Bugatti avec sa pointe de 2019 (et contrairement aux précédents records de vitesse des Veyron et Veyron Super Sport), Yangwang n’a atteint ce chiffre que dans un seul sens de circulation et ne respecte donc pas les standards du Guiness Book. La SSC Tuatara, mesurée officiellement à 457 km/h de vitesse moyenne dans les deux sens de circulation de la même piste, demeure donc la voiture la plus rapide du monde dans le classement des autos chronométrées via cette procédure.

Mais avec de telles vitesses et une plus grande difficulté pour les atteindre dans les deux sens (Bugatti expliquait par exemple qu’il était dangereux parcourir la piste d’Ehra Lessien dans le sens contraire à près de 500 km/h pour des questions liées au revêtement du bitume), la tentative « dans un seul sens » devient la norme. Et celle de Yangwang a été officiellement validée par le Guinness Book et la FIA.

Où en est la U9 Xtreme ?

Rappelons que la Yangwang U9 Xtreme est une évolution de la U9. Au lieu de 1 287 chevaux, elle pousse la puissance totale de ses quatre moteurs électriques à 3 019 chevaux, alimentés en énergie par une batterie LFP de 80 kWh à 1 200 volts de tension. Elle pèse 2 480 kg sur la balance et pour l’instant, un seul exemplaire « client » a été dévoilé (c’était lors du salon de Pékin 2026 en avril dernier).

Cette machine doit se limiter à 30 exemplaires seulement (au prix de trois millions de dollars l’unité) et pour l’instant, elle n’a brillé que par ce record de vitesse : sur la Nordschleife, elle n’a pas réussi à faire mieux qu’un chrono de 6 minutes et 59 secondes, loin derrière de « modestes » Porsche Taycan GT MR et autres 911 GT3 RS.