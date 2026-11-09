L’événement organisé par le groupe Byd aux Emirats Arabes Unis illustrait parfaitement la stratégie de développement mondial du géant chinois : en délicatesse comme ses principaux concurrents dans son marché domestique, il veut à tout prix paraître aux yeux de tous comme une entreprise de haute technologie aux moyens sans limites, dans laquelle rien n’est impossible.

Le 1er novembre dernier, BYD a fait rouler la Yangwang U9 Xtreme à 503,17 km/h sur une route fermée près d’Abu Dhabi, longue de 7 kilomètres et positionnée dans une région aux conditions idéales pour maximiser les chances d’y atteindre des vitesses jamais vues pour une voiture de route. Les 490 km/h de la Bugatti Chiron thermique, déjà effacés l’année dernière dans une pointe à 496 km/h, sont pulvérisés.

Ce samedi 7 novembre, le groupe présentait en grande pompe la Yangwang Altior, une énorme limousine 100 % électrique conçue pour jouer sur le terrain de Rolls-Royce et Bentley, dont le prix de base devrait dépasser les 200 000€. « On veut vendre les Yangwang en Europe. Les voitures comme l’Altior incarnent parfaitement la vision du luxe à la chinoise, combinaison de la plus haute technologie et des plus belles traditions d’excellence de notre pays », confie Stella Li qui refuse pour l’instant de donner plus de détails techniques sur cette nouvelle berline et son prix.

« La France reste sur notre short-list »

Pour l’instant, tout reste à faire sur le terrain des voitures haut de gamme pour BYD : son très fort développement en France et dans le reste de l’Europe ces dernières années doit surtout aux prix très bas de ses modèles hybrides rechargeables comme le SUV Atto2 DM-i, le Seal U DM-i et d’autres autres engins familiaux dont les remises vont encore plus loin que chez MG ou Chery.

Le groupe espère progresser aussi sur le terrain des voitures premium avec la marque Denza et devenir convaincant sur l’ultra-luxe avec Yangwang. En 2025, Yangwang a vendu un peu moins de 5 000 voitures en Chine dont 2 700 SUV U8 et 1 900 U7, une berline moins haut de gamme que l’Altior. Denza, elle, a écoulé un peu plus de 100 000 voitures, dont la part la plus importante avec le gros van de luxe D9 importé chez nous depuis peu (mais sans doute moins compatible avec les spécificités de notre marché).

A l’heure où l’Union européenne prépare de nouvelles mesures pour lutter contre la forte progression des marques chinoises sur le Vieux Continent avec des quotas d’importations à ne pas dépasser, BYD planche en tout cas toujours sur l’implantation d’une seconde usine en Europe après celle de Hongrie. « La France reste dans notre short-list », nous dit Stella Li. Il y a quelques jours, elle avait déjà confié à nos confrères de BFM TV que le prix de l’énergie, jugé « très compétitif en France » par BYD, pèse dans les discussions actuelles.

« On pense toujours aux plus hauts niveaux du sport automobile »

Stella Li, qui avait été vue cet été en compagnie de l’ancien directeur de l’écurie Red Bull F1, nous explique étudier toujours la piste d’un engagement au plus haut niveau du sport automobile avec BYD pour améliorer son image. En Formule 1 ou dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans, discipline où des rumeurs évoquaient récemment le possible rachat de la structure Alpine Hypercar (ce qui ne s’est jamais matérialisé).

Après le nouveau record de vitesse de la Yangwang U9 Xtreme, le groupe BYD prépare aussi de nouvelles tentatives sur la Nordschleife avec une version extrême de sa nouvelle Denza Z. BYD cherche toujours à augmenter la crédibilité de ses marques en attaquant les références chronométriques des marques européennes les plus réputées…